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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الدبلوماسية المصرية في نصف قرن .. محاضرة بمركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية

صدى البلد

يعقد مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية CCSS محاضرة بعنوان (الدبلوماسية المصرية في نصف قرن) .. في السابعة مساء يوم الأربعاء ٨ سبتمبر ، بمقر المركز بحي جاردن سيتي بالقاهرة. 


ويلقي المحاضرة الدبلوماسي المخضرم السفير منير زهران ، والذي يناقش جوانب من مذكراته (شاهد علي الدبلوماسية المصرية في نصف قرن) والتي صدرت عن دار الشروق ٢٠٢١ . 


وقال الكاتب السياسي أحمد المسلماني المستشار السابق لرئيس الجمهورية ورئيس المركز : السفير منير زهران قامة دبلوماسية كبيرة ، وهو من جيل الأساتذة الذين أثروا الأداء الرصين للسياسة الخارجية المصرية. 

وأضاف أن كتابه هو مرجع مهم للدبلوماسيين والباحثين ، وهو مصدر أساسي لفهم ديناميكيات العمل بهيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

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