الدبلوماسية المصرية في نصف قرن .. محاضرة بمركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية

يعقد مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية CCSS محاضرة بعنوان (الدبلوماسية المصرية في نصف قرن) .. في السابعة مساء يوم الأربعاء ٨ سبتمبر ، بمقر المركز بحي جاردن سيتي بالقاهرة.



ويلقي المحاضرة الدبلوماسي المخضرم السفير منير زهران ، والذي يناقش جوانب من مذكراته (شاهد علي الدبلوماسية المصرية في نصف قرن) والتي صدرت عن دار الشروق ٢٠٢١ .



وقال الكاتب السياسي أحمد المسلماني المستشار السابق لرئيس الجمهورية ورئيس المركز : السفير منير زهران قامة دبلوماسية كبيرة ، وهو من جيل الأساتذة الذين أثروا الأداء الرصين للسياسة الخارجية المصرية.

وأضاف أن كتابه هو مرجع مهم للدبلوماسيين والباحثين ، وهو مصدر أساسي لفهم ديناميكيات العمل بهيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.