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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

11 معلومة عن لجنة الموارد المائية بمجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

حددت لائحة مجلس الشيوخ ، مهام اللجان النوعية وطريقة عملها، حيث نصت اللائحة على أن تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو غيرها من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وفقًا لأحكام هذه اللائحة.

 

ونرصد فيما يلي إختصاصات  لجنة الزراعة والرى والموارد المائية والري بالشيوخ:

-  الإنتاج الزراعى.

-  الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى.

-  الجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعى.

-  حماية الرقعة الزراعية، وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليها.

-  نهر النيل والرى والصرف وجميع الموارد المائية

-  النهوض بالريف والقرى المصرية والفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين.

-  الأمن الغذائى والأمن المائى.

-  الثروة الحيوانية وتنميتها بالتوسع الرأسى والأفقى.

-  الثروة السمكية وتنميتها.

-  السياسات والتشريعات الخاصة بالزراعة والرى والموارد المائية والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.

-  تشجيع الصادرات الزراعية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات، والأجهزة المختصة بشئون الزراعة واستصلاح الأراضى والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية

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