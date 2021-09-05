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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الدواء تحذر من الاستخدام الموضعي للكورتيزون ومشتقاته لعلاج التهابات الجلد للأطفال

دواء
دواء

أكدت هيئة الدواء المصرية، ضرورة توخي الحذر عند استخدام الكريمات أو المراهم التي تحتوي على الستيرويدات (الكورتيزونات) لعلاج التهاب الجلد الحفاضي للأطفال لما قد يسببه من خطورة بالغة. 


وقالت الهيئة إن أغلب هذه الأدوية تستخدم فقط إذا أوصى بها طبيب الأطفال أو طبيب الأمراض الجلدية بها و لمدة محددة، وأضافت أن استخدام الستيرويدات القوية ممنوع للأطفال أقل من سنة. 


وأضافت الهيئة أنه يمكن علاج الطفح الجلدي الناتج عن الحفاض والتخلص منه بسهولة من خلال اتباع الأم نصائح العناية المنزلية للطفل، أهمها الحفاظ على منطقة الحفاض نظيفة وجافة، تهوية هذه المنطقة قدر المستطاع، واستخدام الكريمات و المراهم التي يمكن استخدامها دون وصفة طبية والتي تلطف وتحمي بشرة الطفل، واستحمام الطفل يوميا، كذلك يمكن استشارة الصيدلي لوصف أحد الكريمات أو المراهم التي يمكن صرفها دون وصفة طبية، و في حالة عدم التحسن يجب استشارة الطبيب.

هيئة الدواء المصرية أطفال الأدوية أمراض هيئة الدواء الأمراض الجلدية للكورتيزون التهابات الجلد

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