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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يشبه الإنسان الأول.. صياد يعثر على مخلوق غريب في أمريكا

صدى البلد

أرسل صياد رسالة لأحد المستكشفين وخبير المخلوقات في الغابة، والذي يمتلك مكتبة كبيرة لكل الحيوانات والكائنات الغريبة التي رآها طيلة فترة دراسته ولكن استوقفته رسالة ذلك الصياد. 
وبحسب ما نشر في صحيفة " ديلي ستار"، فإن صيادا كان في رحلة للصيد في الغابات بولاية تينيسي الأمريكية، ورأى مخلوقا عجز عن وصفه، على حد قوله. 

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وقال الصياد في رسالته، إن الأمر بدأ وكأن هناك حيوانا صوته يشبه البومة والنسر يصيح في السماء وكأنه ينادي بقية المخلوقات لإخبارهم شيئا هاما. 
وأضاف أنه لاحظ قدما كبيرة ليست لإنسان طبيعي ولا حتى لإنسان الغاب الشبيه للإنسان، فهو مخلوق كبير يشبه الإنسان، يقترب منه ويحاول الإمساك به، فهرع إلى برج مراقبة مرتفع عن الأرض للاحتماء به. 
ظن الصياد أنه بتلك الطريقة تمكن من الهرب من ذلك الكائن، إلا أنه شعر بأن شيئا ما يسحب قدمه اليسرى لأسفل، وتأكد أنه ذلك المخلوق، فسقط وركض سريعا خارج الغابة وقرر أن يرسل قصته.

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