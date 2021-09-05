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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لرفع الضرر..

«نقيب المحامين»: تقديم طلبات المعاش اعتبارا من أول يناير وحتى نهاية أكتوبر

مبنى نقابة المحامين
مبنى نقابة المحامين

أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب اليوم، إيضاحا بشأن موعد تقديم طلبات ‏المعاش .

 

وأوضح نقيب المحامين،  بعد الاطلاع على قانون المحاماة وعلى المادة 207 من هذا القانون وحيث جرى العمل من نحو خمس عشرة سنة على أن تقدم طلبات المعاش فى شهر أكتوبر على التحديد، وحيث أن ما جرى عليه العمل طوال هذه السنين خطأ فاحش ناتج عن عدم قراءة النص قراءة جيدة فاهمة و بالرجوع إلى النص، يبين أنه قد نص صراحة بحصر اللفظ على الآتي:  « تقدم طلبات الإحالة إلى المعاش كتابة إلى النقابة حتى آخر شهر أكتوبر من كل سنة »  والنص بالغ الوضوح فى أن آخر أكتوبر هو خط النهاية للسنة التى تبدأ من أول يناير . ‏
‏            

‏     ‏وأكد أنه تقرر الاتى : 
‏ 

أولاً : ـ تقدم طلبات الإحالة إلى المعاش كتابةً إلى النقابة اعتبارًا من أول يناير من كل عام ، وحتى آخر أكتوبر من ذات العام  . ‏

ثانيًا : ـ ينشر هذا الإيضاح على موقع النقابة ويخطر به كافة النقباء الفرعيين لتصحيح المفهوم الخاطئ الجارى عليه العمل . ‏

ثالثًا : ـ يتولى الأستاذ الأمين العام متابعة تنفيذ هذا الإيضاح . ‏

 

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