نشرة التحقيقات| التوتر السوداني الإثيوبي وتداعياته المستقبلية.. و8 مهارات للتحكم في انفعالاتك

نشر قسم التحقيقات بموقع «صدى البلد»، مجموعة من التقارير المهمة التي ناقشت عدد من القضايا المحلية والإقليمية.

وخلال السطور التالية، نستعرض أبرز التغطيات التي قدمها قسم التحقيقات للأحداث المحلية والإقليمية والعالمية اليوم الأحد 5 سبتمبر..

يوافق اليوم 5 سبتمبر ميلاد صافيناز ذو الفقار أو كما يعرفها الجميع باسم الملكة فريدة زوجة الملك فاروق الأولى التي أحبها الشعب المصري بأكمله، فكانت تحمل صفات الملكات الجميلات لكنها تحمل فى طياتها البساطة والمحبة والخدمة، حيث تميزت الملكة فريدة بشخصيتها الفريدة المحبوبة وروحها المرحة وإطلالتها الأنيقة، فكانت لها طلة جذابة ومميزة في كل مناسبة حتى اشتاق الجميع لرؤيتها دائما.

وبهذه المناسبة يستعرض موقع «صدى البلد» أبرز المعلومات عن الملكة فريدة الجميلة شكلاً وروحاً في السطور التالية:

توافق اليوم، الأحد 5 سبتمبر ذكرى تولي الرئيس نيلسون مانديلا حكم جنوب إفريقيا، وهي الذكرى 27 لتوليه الحكم، فهو المناضل والزعيم الأفريقي الراحل الذي أفنى عمره دفاعا عن مبادئه وقيمه، وحقوق شعبه، لذلك أصبح مع مرور الزمن أيقونة للنضال في العالم أجمع، بل رمزا كبيرا من رموز محاربة العنصرية بين البيض والسود.

أعلن مسؤول لبناني عن قيام وفد وزاري من حكومة بلاده بزيارة دمشق بهدف تمهيد الطريق لخطة تدعمها الولايات المتحدة لتخفيف أزمة الكهرباء في لبنان عن طريق استجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا.

وتعد هذه الخطوة أعلى زيارة رسمية رفيعة المستوى منذ عشر سنوات ، إذ كان المسؤولون اللبنانيون سابقا يتجنبون زيارة سوريا إلا فيما ندر وعبر زيارات خاصة منذ بدء الحرب هناك عام 2011 إذ تبنت بيروت سياسة النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية.

ومنذ عشر سنوات، يقوم وفد من حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بزيارة سوريا بهدف تمهيد الطريق لخطة تدعمها الولايات المتحدة لتخفيف أزمة الكهرباء في لبنان عن طريق استجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا.

في خضم التوتر الإثيوبي السوداني المستمر منذ أشهر، اتهمت أديس أبابا الخرطوم بدعم مقاتلي تيجراي لتخريب سد النهضة، الأمر الذي نفته السودان، مؤكدة أنه "عار تماما عن الصحة".

وقال المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة السودانية، الطاهر أبو هاجة، إنه على النظام الإثيوبي حل مشاكله الداخلية «بعيدا عن السودان».

وأضاف “أبو هاجة”، في البيان المنشور على الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية عبر “فيسبوك”: “لقد تابعنا تصريحات منسوبة للجيش الإثيوبي تتحدث عن دعم القوات المسلحة السودانية لمجموعات مسلحة حاولت تخريب سد النهضة، ونؤكد أن هذا الاتهام لا أساس له من الصحة”.

لا تزال قضية قائد نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا ، مسيطرة على حديث الشارع المصري وعشاق الرياضة، وذلك بعد إيقافه 8 أشهر وتغريمه ماليا من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم ، بسبب أحداث تتعلق بالجولة الأخيرة للدوري الممتاز.

يقوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بزيارة بداية الأسبوع المقبل إلى كل منطقة الشرق الأوسط وألمانيا، لعقد محادثات بشأن حركة طالبان وتطورات الأوضاع على الساحة الأفغانية.

وتستضيف الدوحة الدبلوماسيين الأمريكيين المكلفين بملف أفغانستان إضافة إلى المحادثات التي تجري بين المجتمع الدولي وحركة طالبان.

وذكر بلينكن أن بلاده ستبقي على "قنوات تواصل" مع طالبان رغم أنها أنهت انسحابها من أفغانستان، وأنه سيناقش مستقبل عمليات الإجلاء، وكذلك المساعدة اللازمة لبلد مهدد بأزمة إنسانية خطيرة.