في اليوم العالمي للأعمال الخيرية.. سبب اختيار 5 سبتمبر وما القصة

كل منا يرغب في القيام بالأعمال الخيرية، و التي على رأسها مساعدة البسطاء و المحتاجين للمساعدة سواء بالدواء أو الغذاء أو حتى بالاحتواء و المشاعر الإنسانية، فلكل منا طريقته في القيام بالأعمال الخيرية .



و بحسب ما نشر في صحيفة " ميترو"، فإن العالم يحتفل اليوم الموافق الخامس من سبتمبر بـ"اليوم العالمي للأعمال الخيرية" ، و الذي بدأ الاحتفال به منذ عام 2012 عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة .



تم اختيار يوم 5 سبتمبر على الأخص، لسبب معين، لأنه اليوم الذي توفت فيه " الأم تريز"، نموذج العطاء والمحبة في العالم كما يراها الكثير من المواطنين حول العالم، و في عام 2016 أعلنت " تريز" من صفوف القديسين نظرا لأعمالها الخيرية على الأرض .



و بحسب روايات الكثير من الذين التقوا بالأم تريز، فإنها كانت نموذج للبساطة و الوداعة و الخير، فقد كانت بسيطة و متواضعة للغاية مع كل من يتعامل معها و لم يكن لديها أي أملاك باسمها فقد كانت تتبرع بها للفقراء .



أما عن اختيار اليوم ، فقد أوضحت منظمة الأمم المتحدة أن ذلك اليوم هو فرصة مناسبة لأي شخص يرغب في مساعدة المواطنين البسطاء و إسعادهم، كما كانت الأم تريز تفعل .



جدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة أكدت أن التبرع قد يكون ليس مالا أو ملابس فقط، فقد يمكنك أن تتبرع بمجهودك أو وقتك أو أي شيء يمكن من خلاله إسعاد الآخرين و إدخال السرور لقلبهم.