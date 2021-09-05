مباراة مصر ضد الجابون بث مباشر الآن في تصفيات كأس العالم 2022

مباراة مصر ضد الجابون.. ساعات قليلة تفصلنا عن مبارة مصر والجابون في تصفيات كاس العالم 2022، والتي يخوض فيها المنتخب المصري مباراته الثانية بعد الفوز بهدف أمام منتخب وانجولا الاسبوع الماضي الذي أحرزه اللاعب أفشه في المباراة التي أقمت على ملعب 30 يونيو.

وتجرى مباراة منتخب مصر ضد الجابون ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر الصيف المقبل، وذلك بعد أن حقق منتخب مصر فوزا في الجولة الأولى التي أقيمت الأربعاء على أنجولا بهدف نظيف خلال اللقاء الذي أقيم بينهما على أرض ملعب استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، حيث ظهر المنتخب الوطني بمستوى فني ضعيف نظرا للإجهاد الذي تعرض له اللاعبون خلال المسابقات المحلية والأفريقية على حد قول حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول خلال المؤتمر الصحفي.



وكان قد خسر المنتخب الجابوني بهدفين لهدف خلال اللقاء الذي جمعه مع المنتخب الليبي في نفس توقيت مباراة مصر وأنجولا ليعتلي ترتيب المجموعة السادسة بفارق هدف عن منتخب مصر الذي يمتلك 3 نقاط نفس رصيد المنتخب الليبي.





موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم 2022



حدد الاتحاد المصري لكرة القدم"كاف" موعد مباراة منتخب مصر والجابون في الجولة الثانية للمنتخب الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة على أرض ملعب فرانسفيل في ليبرفيل عاصمة الجابون، واذاعتها في الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.



مشاهدة مباراة مصر والجابون بث مباشر الآن في تصفيات كاس العالم 2022

ومن المرر أن تنطلق مباراة منتخب مصر أمام الجابون اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة ON Time Sports 1 HD.



ستاد فرانسفيل في ليبرفيل عاصمة الجابونتاد

تشكيل منتخب مصر أمام الجابون في تصفيات كأس العالم 2022

وكشف توقعات عن تشكيل منتخب مصر ضد الجابون على الملعب الرئيسى بمدينة فرانسفيل فى الجولة الثانية لفرق المجموعة السادسة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

حيث من المتوقع أن يدفع حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطني بـ تشكيل منتخب مصر امام الجابون على النحو التالي:

محمد الشناوي فى حراسة المرمى

أيمن أشرف - محمود حمدى الونش - أحمد حجازي - أحمد توفيق

عمرو السولية - حمدي فتحي - عمر جابر

أفشة - محمد صلاح

محمد شريف

فيما أعلن الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر أمام الجابون اليوم في التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم قطر 2022.

وأكد شوبير ، في تصريحات عبر أثير “ أون سبورت اف ام ”، أن محمد الشناوي سيشارك أساسي في حراسة المرمى بالإضافة لـ محمود حمدي الونش و طارق حامد وأحمد حجازي.

وأضاف شوبير ، أن أيمن أشرف سيشارك بدلا من فتوح خاصة وأن الأخير يعاني من اجهاد شديد بالإضافة إلى أن أشرف لديه خبرة في طريقة لعب حسام البدري المدير الفني للمنتخب، مضيفا أن عمرو السولية نجم الأهلي من الممكن أن يشارك في جزء من المباراة فقط .

وأكمل أن محمد صلاح نجم ليفربول ، سيشارك بالاضافة لـ زيزو وافشه ومحمد الشريف، مشددا أن مشاركة مصطفي محمد أمر صعب خاصة وأن ظروفه سيئة عقب فشل انضمامه للفريق الفرنسي.

وأضاف أن محمد النني أصيب خلال مرانه في أرسنال، لذلك لن يشارك ، مشددا أن رمضان صبحي أصيب بكسر في أصبعه، لافتا إلى أن أكرم توفيق سيغيب لفترة طويلة عقب إصابته.

منتخب مصر



حكام مباراة مصر والجابون في تصفيات كاس العالم 2022



اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقما تحكيميًا من جامبيا لإدارة مواجهة منتخب مصر أمام الجابون اليوم في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويدير اللقاء الحكم بكاري جاساما ويساعده عبدالعزيز بولول جاوا ونفالي چارجو وحكم رابع لامين چامية ويراقب المباراة بيدرو اندوابيكو من غينيا.

وفاز منتخب مصر فى الجولة الأولى على أنجولا بهدف محمد مجدى قفشة من ركلة جزاء فى الدقيقة الخامسة من الشوط الأول.

وانضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي أمس ، لمعسكر المنتخب بالجابون للحاق باللقاء المرتقب وذلك بعد انضمام مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي للمنتخب في القاهرة قبل السفر للعاصمة ليبرفيل واللذين غابا عن لقاء أنجولا بالقاهرة، فيما حرمت الإصابة محمد الننى نجم أرسنال الإنجليزي من اللحاق بالمباراتين.

وخسر منتخب مصر جهود رمضان صبحى فى مواجهة الجابون بعدما تعرض لإصابة بكسر فى إصبع يده اضطر الجهاز الفنى بسببها على استبعاده بعدما أكدت محمد أبوالعلا طبيب الفراعنة عدم قدرته على اللعب بسبب تركيب جبيرة على الإصبع المكسور حتى يلتئم الكسر .

محمد صلاح



موعد مباراة مصر والجابون والقناة الناقلة

تقام مباراة مصر ضد الجابون، في تمام التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات.

مصر ضد الجابون في تصفيات كاس العالم 2022



ويسعى منتخب مصر بقيادة مدربه حسام البدري، لتحقيق الفوز على منتخب الجابون في عقر داره، وقطع خطوة جديدة، نجو التأهل إلى كأس العالم.

ومن المقرر أن يشارك محمد صلاح نجم ليفربول، أساسيا، أمام الجابون، بعد غيابه أمام أنجولا، بسبب قيود كورونا.