من إجازة صيفية إلى المقابر.. تفاصيل مصرع المونتير أحمد عادل وأسرته في حادث أتوبيس شرم الشيخ

تحولت رحلة لقضاء الإجازة الصيفية إلي حادث مأساوي لأسرة صغيرة، بسبب إهمال سائق أتوبيس شرم الشيخ، والذي وصفه مصابو الحادث خلال الإدلاء بأقوال بعضهم بغير المتزن.



قال شهود عيان إن سائق الأتوبيس خالف السرعة القانونية للطريق، ودخل فجأة في حاجز خرساني، أدي الي اختلال عجلة القيادة وانقلاب الحافلة والتي كانت تقل عشرات المصطافين وأطفالهم.

وكان من بين عشرات الضحايا، أسرة المونتير"أحمد عادل وأولاده و زوجته ".

ونعي قطاع قنوات النيل المتخصصة المونتير أحمد عادل وزوجته وأولاده، والذين وافتهم المنية اثر حادث انقلاب اتوبيس شرم الشيخ، مساء أمس.

كما نعي المخرج هشام دهب، صديقه، قائلا:" وداعا أحمد عادل المونتير الخلوق طيب القلب هو وزوجته وأبناؤه ياسين ويحيى ربنا يرحمهم".



وتابع دهب:" توفى القلب الطيب المحترم الخلوق فى حادث اتوبيس أليم أوجع الجميع، واهتزت له المشاعر وسالت له الدموع، وداعا الصديق المحترم طيب القلب الضاحك".



وأضاف:" أحمد كان علي خلق، من رواد المسجد، طيب القلب، يحبه الجميع".



من جانبهم طالب نشطاء علي الفيس بوك، خلال متابعتهم الحادث المأساوي، بتأهيل وانضباط السائقين من أجل الحفاظ على حياة المواطنين.



كما أشاروا إلي أهمية أن تتوقف مهزلة إصدار التراخيص للسائقين وأن تتجاوز مسألة إجراءات روتينية و تسديد خانات و تستيف الورق، واصدار قوانين رادعة ضد تجاوز السرعة المرورية بالطرق.

ولقي ٨ أشخاص مصرعهم وأصيب نحو ٢٧ آخرين كحصيلة مبدئية في حادث انقلاب أتوبيس سياحي بكمين ١٠٩ القادم من شرم الشيخ.



من جانبها كشفت المصادر الطبية عن نقل ضحايا الحادث إلي مستشفى السويس العام.



ودفع إسعاف السويس عددا من سيارات الإسعاف إلي موقع الحادث، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن السويس بالتحري عن أسباب وقوع الحادث وملابساته.

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