عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

من إجازة صيفية إلى المقابر.. تفاصيل مصرع المونتير أحمد عادل وأسرته في حادث أتوبيس شرم الشيخ

احمد المونتير وطفله
احمد المونتير وطفله ضحايا اتوبيس شرم الشيخ

تحولت رحلة لقضاء الإجازة الصيفية إلي حادث مأساوي لأسرة صغيرة، بسبب إهمال سائق أتوبيس شرم الشيخ، والذي وصفه مصابو الحادث خلال الإدلاء بأقوال بعضهم بغير المتزن. 


قال شهود عيان إن سائق الأتوبيس خالف السرعة القانونية للطريق، ودخل فجأة في حاجز خرساني، أدي الي اختلال عجلة القيادة وانقلاب الحافلة والتي كانت تقل عشرات المصطافين وأطفالهم.

 

وكان من بين عشرات الضحايا، أسرة المونتير"أحمد عادل وأولاده و زوجته ".

 

ونعي قطاع قنوات النيل المتخصصة  المونتير أحمد عادل وزوجته وأولاده، والذين وافتهم المنية اثر حادث انقلاب اتوبيس شرم الشيخ، مساء أمس.

 

كما نعي المخرج هشام دهب،  صديقه، قائلا:" وداعا أحمد عادل المونتير الخلوق طيب القلب هو وزوجته وأبناؤه ياسين ويحيى ربنا يرحمهم".


وتابع دهب:" توفى القلب الطيب المحترم الخلوق فى حادث اتوبيس أليم أوجع الجميع، واهتزت له المشاعر وسالت له الدموع، وداعا الصديق المحترم طيب القلب الضاحك".


وأضاف:" أحمد كان علي خلق، من رواد المسجد، طيب القلب، يحبه الجميع".


من جانبهم طالب نشطاء علي الفيس بوك، خلال متابعتهم الحادث المأساوي، بتأهيل وانضباط السائقين من أجل الحفاظ على حياة المواطنين.


كما أشاروا إلي أهمية أن تتوقف مهزلة إصدار التراخيص للسائقين وأن تتجاوز مسألة إجراءات روتينية و تسديد خانات و تستيف الورق، واصدار قوانين رادعة ضد تجاوز السرعة المرورية بالطرق.

 

ولقي ٨ أشخاص مصرعهم وأصيب نحو  ٢٧ آخرين كحصيلة مبدئية في حادث انقلاب أتوبيس  سياحي بكمين ١٠٩ القادم من شرم الشيخ.


من جانبها كشفت المصادر الطبية عن نقل ضحايا الحادث إلي مستشفى  السويس العام.


ودفع إسعاف السويس عددا من سيارات الإسعاف إلي موقع الحادث، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن السويس بالتحري عن أسباب وقوع الحادث وملابساته.

 

FB_IMG_1630854685967
FB_IMG_1630854685967
FB_IMG_1630854680257
FB_IMG_1630854680257
FB_IMG_1630854678486
FB_IMG_1630854678486
FB_IMG_1630854675648
FB_IMG_1630854675648
FB_IMG_1630854673803
FB_IMG_1630854673803
FB_IMG_1630853018352
FB_IMG_1630853018352
FB_IMG_1630853069455
FB_IMG_1630853069455
السويس اتوبيس شرم الشيخ سيارات الإسعاف حادث السويس

موضوعات متعلقة

مصرع شخص و5 مصابين بحادث تصادم في قليوب

تعرف على كيفية تراخيص عربات الطعام المتنقلة وفقاً للقانون .. تفاصيل

عبد‭ ‬الرازق‭ ‬توفيق يكتب:‭ ‬الرئيس السيسي لم‭ ‬يبحث‭ ‬يوما‭ ‬عن‭ ‬شعبية‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الوطن‭ ‬والشعب

مصرع عامل انهار عليه حفر شبكة الصرف الصحي بأسيوط

فيديوجراف.. مصرع 5 ووفاة 23 أخرين.. تفاصيل حادث أتوبيس الوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد يطمئن على مصابي أتوبيس الداخلة ويصرف إعانات مالية لأسر الضحايا

ليلة حزينة في الوادي الجديد.. تفاصيل مصرع وإصابة 28 في حادث أتوبيس الداخلة

يا وجع قلب أهلهم.. ارتفاع عدد ضحايا حادث أتوبيس الوادي الجديد لـ 5 وفيات و23 مصابا

ترشيحاتنا

بسبب الأوضاع في غينيا.. تأجيل مباراة المغرب بتصفيات كأس العالم

الأهلي يتقدم ببلاغين للنائب العام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد إعلامي شهير

مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية واعتقال المهاجم

تفاصيل إطلاق قناة لـ الأطفال والشباب في التلفزيون المصري

محمود الشحات أنور: قرأت القرآن في طفولتي أمام شيخين للأزهر

مصر خارج منصة التتويج.. روسيا تحصد ذهبية بطولة العالم للدراجات بالقاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حلقته مع عمرو أديب.. مفاجأة سارة لـ شيكابالا نجم نادي الزمالك

قرار عاجل من نقابة الموسيقيين ضد حسن شاكوش ورضا بحراوى.. تفاصيل

أول لقطات لـ رئيس غينيا عقب اعتقاله بعد الانقلاب.. فيديو

العام الدراسي الجديد .. موعد البدء والامتحانات وإجازة نصف العام.. تفاصيل كاملة

مباراة مصر ضد الجابون بث مباشر الآن في تصفيات كأس العالم 2022

السعودية.. تنفيذ حكم القتل قصاصا في مواطن أطلق النار على آخر

شوبير يعلن عن اسم بديل مدرب الأهلي عقب رحيله

الكويت.. رصد حالة إصابة جديدة بمتحور "دلتا" شديد العدوى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تنظيف البوتاجاز من الدهون.. 4 طرق مختلفة

الحبس والغرامة.. ما عقوبة سمكري البني آدمين المنتظرة ؟

لإفطار لذيذ.. طريقة عمل الكريب بالجبن بخطوات بسيطة

طريقة اللحمة المشوية على الفحم .. 5 وصفات مختلفة أبرزها بالزبادي

فيديو

علاقته بجمهور الأهلي والزمالك وتعليقه على العقوبة.. تصريحات شيكابالا مع عمرو أديب

72 % من المصريين أهلاوية.. تصريحات سعد شلبي مدير الأهلي مع أحمد موسى

فيديوجراف.. طلقت نفسها.. تصريحات لأول مرة للمطربة بلقيس فتحي

فيديوجراف.. انخفاض نسبة القبول للالتحاق بكليتي الشرطة والحربية

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

د. محمد مبروك

أخطر أمراض العصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ