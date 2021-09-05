حسام المندوه: تجهيز "كارنيهات مميكنة" للعضويات الجديدة بنادي الزمالك

أكد الدكتور حسام المندوه، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أنه يتم حاليا تجهيز كارنيهات عضويات نادي الزمالك الجديدة، بشكل مختلف؛ تمهيدا لتسليمها للأعضاء نهاية الشهر الحالي.

وأوضح المندوه، أن الكارنيهات الجديدة ستكون "مميكنة"؛ بحيث يتعذر تزويرها أو تقليدها، ويتم حاليا اتخاذ الترتيبات النهائية الخاصة بالشكل النهائي لها.

وأشاد حسام المندوه، بالجهد المبذول من قسم الاشتراكات خلال هذه الفترة، في ظل الضغط الكبير من الأعضاء لإنهاء طلباتهم، ومنها تجديد العضويات، مشيرا إلى أن تطبيق "zamalek members" يعمل أيضا لتجديد العضويات "أون لاين".