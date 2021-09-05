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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

بعد حبس عاطل بحوزته أسلحة النارية.. تعرف على عقوبة الحيازة والاتجار

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخيرة في إمبابة جمعها للاتجار بها.

 وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، اعترف المتهم بشروعه فى الاتجار بالمضبوطات، لتحقيق مكاسب مادية طائلة، مشيرا إلى أنه يخزنها بمسكنه لحين ترويجها وبيعها لعملائه، لاستخدامها في المشاجرات والأفعال الخارجة عن القانون.

المتهم أشار إلى أنه حصل على المضبوطات من عاطل كشف عن هويته لرجال المباحث، وجاري إعداد الأكمنة للقبض عليه، وأرشد عن هوية أشخاص اشتروا منه أسلحة وذخيرة.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، تم التحفظ على المضبوطات، لإعداد تقرير بشأنها، وضمه للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة. ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل بحوزته 5 أسلحة خرطوش وعدد من الطلقات في إمبابة، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

هذا وكشفت تحريات المقدم مؤمن فرج رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، حيازة عاطل لأسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص، بهدف الاتجار بها، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم ضبط المتهم، وبحوزته 5 أسلحة نارية خرطوش وعدد من الطلقات، وبمواجهته اعترف بحيازتها بقصد الاتجار بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ووضع  قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.

حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة  للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.

 

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