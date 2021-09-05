تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر لمواجهة الجابون

أعلن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تشكيل منتخبنا؛ لخوض مباراته أمام منتخب الجابون، ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022".

ويضم تشكيل منتخب مصر، كل من: "محمد الشناوي- أحمد حجازي- محمود حمدي "الونش"- أحمد توفيق- أيمن أشرف- حمدي فتحي- عمرو السولية- محمد مجدي "أفشه"-عمر جابر- محمد صلاح- محمد شريف".

بينما يجلس على دكة البدلاء: “الهاني سليمان- محمد أبوجبل- علي جبر- أحمد أبو الفتوح- باهر المحمدي- طارق حامد- مصطفى فتحى- مصطفى محمد- أحمد حسن “كوكا”- أحمد سيد زيزو- عبد الله السعيد- صلاح محسن”.