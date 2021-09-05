روسيا تفوز بذهبية سباق ماديسون ببطولة العالم للدراجات بالقاهرة

توجت روسيا بالميدالية الذهبية لسباق ماديسون للناشئات "20كيلو متر" ، وذلك خلال منافسات اليوم الختامي لبطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين، التي انطلقت منافساتها يوم 1 سبتمبر الجارى وتختتم اليوم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .



وفازت لاعبتا روسيا ليننا بيدوليانا ، وألينا ايفانيتشينكو ، بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وجاء في المركز الثاني اللاعبتان جادي لابستوجيه ، وبيندكتيه اوليير من فرنسا ، وحصلتا على الميدالية الفضية، بينما حصلت اللاعبتان يولي فان ديرمولن ، وناينك فينهوفن ، من هولندا على المركز الثالث والميدالية البرونزية .

