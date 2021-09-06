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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإحصاءات السكانية: الدولة قامت بدعم كل المواطنين بنسبة 90%

طاهر صالح رئيس قطاع
طاهر صالح رئيس قطاع الاحصاءات السكانية

قال طاهر صالح، رئيس قطاع الإحصاءات السكانية، بجهاز الإحصاء، إن متوسط إنفاق الأسرة السنوي، حوالي 62 ألف جنيه، في العام الواحد، مؤكدا أن معدل الفقر انخفض ووصل إلى 29.9%.

وأضاف طاهر صالح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الدولة قامت بدعم كل المواطنين بنسبة 90%، وتوفر لهم السلع الأساسية.

 

دعم الغذاء يصل إلى 88%

وتابع طاهر صالح، أن دعم الغذاء يصل إلى 88%، مؤكدا أن بطاقات التموين تساهم في شراء كافة السلع الغذائية.

 

وأشار صالح إلى أن متوسط دخل الفرد قد يكون 2000 جنيه أو أكثر، مؤكدا أننا نقوم بقياس دخل الأسرة ككل وليس فرد؟

 

الاحصاءات السكانية جهاز الإحصاء متوسط إنفاق الأسرة معدل الفقر الدولة

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