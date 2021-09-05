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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ايقاف شهرين وسحب الترخيص

الموسيقيين تكشف عن عقوبات حسن شاكوش ورضا البحراوي بعد خناقة الساحل.. تفاصيل

رضا البحراوي وحسن
رضا البحراوي وحسن شاكوش

قال حلمي عبد الباقي، عضو مجلس نقابة الموسيقيين، أنه لأول مرة يحدث تحقيق مع مطرب، بوجود المجلس كاملا، مؤكدا أن ما حدث بين رضا البحراوي وحسن شاكوش كان خارج عن المألوف.

قرارات رادعة من نقابة الموسيقيين ضد حسن شاكوش ورضا البحراوي.. تفاصيل

وأضاف حلمي عبد الباقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية "الحدث اليوم:، أن مجلس النقابة اتخذ قرارا بسحب الترخيص من حسن شاكوش لأجل غير مسمى، ولن يستطيع العمل.

 تم إيقاف رضا البحراوي شهرين

وتابع حلمي عبد الباقي، أنه تم إيقاف رضا البحراوي شهرين بدلا من شهر، وتحمله مصاريف فرقته بالكامل خلال الشهرين.

وأشار عبد الباقي، إلى أنه حسن شاكوش قام بعمل فيديو وبه كلمات يحاسب عليها القانون

نقابة الموسيقيين رضا البحراوي حسن شاكوش مجلس النقابة مصاريف فرقته

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