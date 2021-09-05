الموسيقيين تكشف عن عقوبات حسن شاكوش ورضا البحراوي بعد خناقة الساحل.. تفاصيل

ايقاف شهرين وسحب الترخيص

قال حلمي عبد الباقي، عضو مجلس نقابة الموسيقيين، أنه لأول مرة يحدث تحقيق مع مطرب، بوجود المجلس كاملا، مؤكدا أن ما حدث بين رضا البحراوي وحسن شاكوش كان خارج عن المألوف.

وأضاف حلمي عبد الباقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية "الحدث اليوم:، أن مجلس النقابة اتخذ قرارا بسحب الترخيص من حسن شاكوش لأجل غير مسمى، ولن يستطيع العمل.

تم إيقاف رضا البحراوي شهرين

وتابع حلمي عبد الباقي، أنه تم إيقاف رضا البحراوي شهرين بدلا من شهر، وتحمله مصاريف فرقته بالكامل خلال الشهرين.

وأشار عبد الباقي، إلى أنه حسن شاكوش قام بعمل فيديو وبه كلمات يحاسب عليها القانون