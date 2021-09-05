الهولنديون يحتشدون في امستردام للاحتجاج ضد إجراءات الحكومة لمواجهة كورونا.. فيديو

أفاد مراسل وكالة سبوتنيك الروسية بأن آلاف الأشخاص نزلوا إلى شوارع أمستردام اليوم الأحد للاحتجاج على قيود كوفيد -19 في هولندا.

وبدأ المتظاهرون التجمع في ساحة دام بالمدينة منذ صباح اليوم ، على الرغم من طلبات مكتب رئيس البلدية بالتفرق، وكان حجم الحشد يتضخم مع مرور الوقت

وسار المتظاهرون لمسافة 7 كيلومترات عبر المدينة، وانتهوا في ساحة دام مع ظهر اليوم.

وكان منظم الحدث ميشيل ريجينجا، وهو المسؤول عن احتجاجات مماثلة ضد قيود كورونا شهدتها العاصمة الهولندية في الماضي.

وحسب الإذاعة الهولندية العامة، نقلاً عن الناشط ، شاركت حوالي 60 مجموعة في المسيرة.

وفي أغسطس، أعلنت هولندا أنه اعتبارًا من 20 سبتمبر، سيتم استخدام نظام دخول وفقا للقواعد الاحترازية لـ كورونا في المطاعم والحانات والمقاهي والفعاليات والأماكن الثقافية التي يتواجد فيها أكثر من 75 شخصًا.