مثل ماء النار..خالد الجندي: دعاء الرئيس السيسى يصيب أعداء الوطن بالانهيار

قال الشيخ خالد الجندي ، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن تصريحات ودعاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، خلال احتفالية أبواب الخير التي نظمها صندوق تحيا مصر، بالعاصمة الإدارية الجديدة، يغيظ أعداء مصر والحاقدين والشامتين.

وأوضح «الجندي » في حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم الأحد، أن كلمة الرئيس السيسي اليوم كانت متزنة، معلقًا: «كلام ينزل على الأعداء كمياه النار لأنهم لا يرغبون في أي اتجاه ديني في هذا البلد أو اتجاه للالتزام والتوحيد والإقرار بالانتساب إلى الله عز وجل».

وأشار إلى أن كلام الرئيس السيسي فيه توحيد ونسبة الخلق للخالق، مشددًا على أهمية تأكيد الانتماء إلى الله سبحانه وتعالى، وخاصة أن الاعتراف بالمرض «فيروس كورونا» شيء والإرادة الإلهية أمر آخر.

ووصف الجندى، دعاء الرئيس المليء بالتوحيد والتضرع والإقرار بربوبية الله بأنه «حالة فريدة من نوعها»، مضيفًا: «حالة لإنسان على رأس قمة الهرم يتضرع إلى الله بمنتهى الإخلاص والتوحيد».

وتابع: «أسأل الله أن يقبل هذا الدعاء ويجعله خالصًا لوجه الله، الله أعلم بما في قلوب العباد وندعو له أن يكون قلبه مقبولا كلسانه، وأن يقبل الله منه عمله وأن يرزقه الإخلاص في القول والعمل بما فيه صالح للعباد والبلاد وأن نكون من الصادقين».

القرآن شفاء وليس دواء

وكان عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، نبه في بداية حلقة اليوم الأحد ، إلى أن القرآن الكريم شفاء، وليس دواء أو علاج، مشيرًا إلى أن بعض النصابين يدعون العلاج بالقرآن الكريم.

وأضاف : يا جماعة مينفعش مريض بالسرطان نقول اقرأ عليه القرآن من أجل أن يشفى، بدون كشف ودون عمل علاج وجلسات إشعاع وكيماوى، ويتبع إرشادات الطبيب، ناس كتير تقول والله العظيم اعرف واحد قرأ القرآن وخف، دى حالات استثنائية مينفعش نعممها".

وأفاد أنهم كانوا يذهبوا بالمريض لسيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يقول إنى أطبب، اذهبوا به إلى حارث ابن كلدة، وكان غير مسلم، وهذا يدل على أن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، كان يحترم الطب والأطباء، وكان يأخذ بالأسباب، وأيضا سيدنا النبى -صلى الله عليه وسلم- توفى وهو مريض".