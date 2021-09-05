مش مطمن.. عمرو أديب يكشف عن توقعاته لمباراة مصر والجابون

عبر الإعلامي عمرو أديب، عن عدم تفائله بأداء لاعبي منتخب مصر في المباراة المقامة حاليا أمام منتخب الجالون في تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢ في قطر.



وأكد عمرو أديب، في برنامجه الحكاية، المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن هذه المباراة في غاية الأهمية في مشوار المنتخب المصري في تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢، مشيرا إلى أن منتخب مصر يمتلك لاعبين على مستوى عال ويجب الفوز في المباراة المقامة حاليا.



وتابع الإعلامي عمرو أديب، أنه :"الماتش غير مطمئن خالص، ومش مطمن، والأداء مش أد كده، َوعايزين الثلاثة بنط، والموقف ليس مريحا على الإطلاق، والجابون عندهم لاعيبه حلوة وبيعدوا زي السكينة في الجاتوه ومحتاجين نكسب بحركة كده من النجوم المصريين اللي في الملعب وطبعا من محمد صلاح اللاعب العالمي".

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب مصر أمام نظيره الجابوني بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ملعب فرانسفيل، ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وبدأ منتخب مصر المباراة بضغط متقدم في محاولات لخطف هدف مبكر للسيطرة على المباراة، ولكن يبدو أن الجابون متمكن من الناحية الدفاعية.

ونظم منتخب مصر، هجمة مميزة، عن طريق محمد صلاح الذي توغل ومرر كرة سحرية لتصل إلى “قفشة” الذي يسددها أعلى من مرمى الجابون.

وحاول الجابون الرد على منتخب مصر في هجمة خطيرة في الدقيقة 10 من عمر المباراة، وسدد أحد لاعبي الجابون تسديدة قوية تغير اتجاهها ويبعدها الشناوي بصعوبة بالغة.

وتدخل أحد لاعبي الجابون بقوة على أقدام حمدي فتحي أسقطه أرضا، واحتسب حكم المباراة خطأ ولكن دون بطاقات.