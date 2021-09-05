75 دقيقة..طرد عمر جابر وإصابة توفيق ومنتخب مصر يتأخر بهدف أمام الجابون

مرت 75 دقيقة من مباراة منتخب مصر أمام نظيره الجابوني بتقدم الأخير بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب فرانسفيل، ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

تفاصيل المباراة..

بدأ منتخب مصر المباراة بضغط متقدم في محاولات لخطف هدف مبكر للسيطرة على المباراة، ولكن يبدو أن الجابون متمكن من الناحية الدفاعية.

نظم منتخب مصر، هجمة مميزة، عن طريق محمد صلاح الذي توغل ومرر كرة سحرية لتصل إلى “قفشة” الذي يسددها أعلى من مرمى الجابون.

وحاول الجابون الرد على منتخب مصر في هجمة خطيرة في الدقيقة 10 من عمر المباراة، وسدد أحد لاعبي الجابون تسديدة قوية تغير اتجاهها ويبعدها الشناوي بصعوبة بالغة.

تدخل أحد لاعبي الجابون بقوة على أقدام حمدي فتحي أسقطه أرضا، واحتسب حكم المباراة خطأ ولكن دون بطاقات.

وأنقذ محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر كرة صعبة للغاية على مرماه وحرم الجابون من هدف التقدم في الدقيقة 23 من عمر المباراة.

وتدخل عمر جابر بقوة على أحد لاعبي الجابون وأشهر باكاري جاساما البطاقة الصفراء الأولى في المباراة في وجه عمر جابر بسبب تدخله العنيف.

أنقذ محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر مرماه من هدف مؤكد في الدقيقة 49 من عمر المباراة بعد انفراد اوباميانج بالمرمى وتسديد كرة قوية ولكن تصدى له شنو ببراعة.

وحاول قفشة أن يلجأ للحلول الفردية وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ،لكن مرت بجوار المرمى بساردات بسيطة.

تعرض أحمد توفيق لاعب منتخب مصر للإصابة في الدقيقة 69 من عمر المباراة بعد شعوره بآلام شديدة في القدم بسبب شد عضلي في السمانة.

وخرج أحمد توفيق بسبب الإصابة منقولاً على النقالة في الدقيقة 70 من عمر المباراة ولم يتم إجراء تبديل.

وبعد إصابة توفيق بدقيقة واحدة أشهر باكاري جاساما حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية ثم البطاقة الحمراء وخرج عمر جابر من المباراة ليستكمل منتخب مصر المباراة بعشرة لاعبين.

سجل ايميلين الفيين لاعب الجابون الهدف عن طريق تسدية من داخل منطقة جزاء منتخب مصر على يمينمحمد الشناوي.

وضم تشكيل منتخب مصر، كلا من:

"محمد الشناوي- أحمد حجازي- محمود حمدي "الونش"- أحمد توفيق- أيمن أشرف- حمدي فتحي- عمرو السولية- محمد مجدي "أفشه"-عمر جابر- محمد صلاح- محمد شريف".