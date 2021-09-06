السيسي يوجه بتنفيذ "إسكان مفروش": مش عاوزين الأسر تتكلم فى مهر.. نواب: بشرى سارة للمقبلين على الزواج..ويؤكدون: ندرس حل أزمة الغريمات نهائيا

تضامن النواب: الرئيس السيسى دائما يسعى لخدمة المواطن

إسكان النواب: فوائد كبيرة لـ مبادرة السيسي في توفير مسكن كريم للمقبلين على الزواج

برلمانية: احتفالية أبواب الخير تؤكد اهتمام الدولة بالمواطن





أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية "أبواب الخير"، أنه سوف يشعر بسعادة بالغة إذا كانت المنازل التى تشملها مبادرة سكن كريم يتم فرشها بنفس المستوى الذى شاهده اليوم خلال جولته التفقدية بأكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى محافظات الجمهورية، معقبا "لو إحنا بنعمل كدا هبقى سعيد جدا و لو بالمتانة دى هتبقى حاجة عظيمة أوى".

ووجه الرئيس حديثه للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بأنه يفكر فى بناء وحدات سكنية مجهزة ومفروشة بشكل لائق قائلا" أنا بفكر نعمل شقق و نفرشها فرش كويس ،علشان مش عاوزين الأسر تناقش موضوع المهر ،لو يتكلموا فى الشبكة ماشى إنما المهر لأ، ونقوله تعالى فى شقق مفروشة بايجار، وجاهزة ويأجروها بس، وميدفعش مقدم كبيرة وأقساط كبيرة وبندرس الموضوع ده بقالنا شهور".

وفي هذا الصدد، أكد عدد من نواب البرلمان، أن الرئيس السيسى دائما يسعى لخدمة المواطن ودعمه والمبادرات الرئاسية المختلفة الأخيرة خير دليل التى كان أبرزها 100 مليون صحة وحياة كريمة وسكن كريم وغيرها فهذه لمسات رائحة للرئيس السيسى جميعها تصب فى صالح المواطن وخصوصا المقبلين على الزواج فهى تستهدف تقديم الخدمة اللازمة له التى يستطيع من خلالها عيش حياة كريمة باسعار مخفضة.

أشادت رضوى جعفر، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى التى تجلت فى التوجيه ببناء وحدات سكنية مجهزة ومفروشة بشكل لائق بالإيجار بأسعار مخفضة.

وقالت “رضوى”، فى تصريح لـ"صدى البلد"، إن الرئيس السيسى دائما يسعى لخدمة المواطن ودعمه والمبادرات الرئاسية المختلفة الأخيرة خير دليل التى كان أبرزها 100 مليون صحة وحياة كريمة وسكن كريم وغيرها فهذه لمسات رائحة للرئيس السيسى جميعها تصب فى صالح المواطن وخصوصا المقبلين على الزواج فهى تستهدف تقديم الخدمة اللازمة له التى يستطيع من خلالها عيش حياة كريمة باسعار مخفضة.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن توجيه الرئيس الأخير يعتبر بمثابة بشرى سارة للمقبلين على الزواج فحال دراسة المبادرة وإطلاقها سوف يستطيع الشاب الحصول على شقة مفروشة بالإيجار المخفض يستطيع من خلالها العيش بعيدا عن شقق الإيجار التى يتم إعلانها بأسعار مبالغ فيها وسوف يتم تسليم المقبلين على الزواج هذه الشقق المفروشة حال تنفيذ هذه المبادرة على أرض الواقع.

وقالت النائبة، إن لجنة التضامن بالنواب تدرس الآن أزمة الغريمات للقضاء على ظاهرة المبالغة فى المهور وشراء أعداد كبيرة من الأجهزة الكهربائية من خلال إلغاء التعامل العقابى الخاص بالغريمات عن طريق السجن لوقف حلقة البيع بالصورة التى تعاقب الغريمات فسوف يلجأ التاجر لبيع البضاعة الخاص به عن طريق المطالبة بضمانات أخرى حال عدم قدرة السيدة على دفع ثمن البضاعة، إضافة إلى إطلاق حملات توعية للأسرة.

ومن جانبه، أيد إيهاب منصور وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بناء وحدات سكنية مجهزة ومفروشة بشكل لائق بالإيجار بأسعار مخفضة، قائلا:" تساهم فى توفير مسكن كريم للشباب المقبلين على الزواج".



فوائد المبادرة الرئاسية

وقال “منصور” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" إن الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه رئاسة جمهورية مصر العربية وهو يسعى لتوفير مسكن وحياة كريمة للمواطن، لافتًا الى أن بناء وحدات سكنية مجهزة ومفروشة بشكل لائق باسعار مخفضة تتيح فرص عمل جديدة للشباب ومسكن بسعر مخفض.

وأشار عضو مجلس النواب، الى أن الدولة تعمل بقوة من اجل توفير احتياجات المواطن والفترة المقبلة سوف تشهد مزيد من المزايا التى ستصب فى صالح المواطن بشكل مباشر.

كما أكدت الدكتورة النائبة هناء سرور عضو مجلس النواب أن احتفالية أبواب الخير التي أقيمت بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى وبالتزامن مع اليوم العالمى للعمل الخيري، تؤكد أن المواطن في عقل وفكر الدولة المصرية، وأن هناك جهودًا ضخمة يتم تنفيذها على أرض الواقع لصالح المواطنين، فضلًا عن الحرص على الحماية الاجتماعية التى تتخذها الدولة لتحسين الاحوال المعيشية لهم وذلك بالتنسيق ما بين القطاع الحكومى وغير الحكومى ومنظمات المجتمع المدني ومبادرة حياة كريمة برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى وإطلاق عجلة التنمية والبناء في القرى والريف.



وقالت " هناء سرور " أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى حريص على مد شبكة العمل الخيرى والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لتحسين معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة للفقراء وكذلك المناطق الأكثر احتياجاً وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم في مختلف الخدمات ، مشيدة بطلاق أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية وكذلك استهداف حوالي ٥ مليون مواطن من خلال العمل الخيرى.



وأضافت النائبة هناء سرور أن المشاركة المجتمعية في العمل الخيرى والتوسع فيه هامة للغاية وواجب وطنى على الجميع ، ويجب علينا تشجيع الأجيال القادمة على المشاركة في الأعمال الخيرية وزرع الخير في قلوبهم ، والعمل الخيري هو الواجب الحقيقى للإنسانية، وأعمالنا الخيرية تسهم في القضاء على الفقر والذى يعد جوهر التحديات التي تهدد الإنسانية.