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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس القطاع الديني خطيبًا للجمعة القادمة بمسجد السيدة نفيسة

وزير الاوقاف مع قيادات
وزير الاوقاف مع قيادات الوازرة

كلف  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني  بأداء خطبة الجمعة القادمة  التي سينقلها التليفزيون المصري والإذاعة المصرية من مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة ، وموضوعها : "قيمة الاحترام" .

 

يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة للدفع بشباب علماء الأوقاف الذي تم اختيارهم لبرنامج الإمام المفكر في العمل الدعوي الإعلامي ، وبخاصة خطب الجمع والأعياد ، وبرنامج حديث الروح ، وبرنامج خاطرة دعوية ، وسائر البرامج الإعلامية ، وكتابة المقالات الصحفية ، ليسهموا معًا في تنفيذ توجيهات الرئيس  عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تكوين جيل شديد التميز من الأئمة المستنيرين ، يكون قادرًا على قيادة رأي عام ديني منضبط ينتهج فقه الواقع في إطار الحفاظ على ثوابت الشرع الحنيف .

 

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، صرف مبلغ 450 جنيها لجميع العاملين بالوزارة على أن تصرف أوائل شهر أكتوبر مع بداية العام الدراسي.

 

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن القرار جاء نظرًا للجهود غير العادية التى بذلها العاملون بالأوقاف فى عمارة المساجد وصيانتها ونظافتها وتعقيمها والحفاظ عليها طوال العام الماضي، وما بذلوه من جهد فى جميع جوانب العمل بالوزارة، وإسهامًا منها فى تخفيف العبء عن جميع العاملين بها بمناسبة استقبال العام الدراسى الجديد.

 

وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت في وقت سابق، أنه فى استجابة سريعة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحسين الأحوال المالية والعلمية للأئمة، أصدر الدكتور المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ( 2072 ) لسنة 2021م، بزيادة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لتحسين دخل الأئمة تصرف من 1 سبتمبر الجارى مع بدل صعود المنبر.
 

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