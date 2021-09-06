واجب وطني.. برلماني يشيد برسالة الرئيس السيسي لطمأنة المتبرعين لصندوق تحيا مصر

قال النائب عيد حماد عضو مجلس النواب، ان الجهود التي يقوم صندوق تحيا مصر، فى تطوير قري الريف المصري، على كافة الأصعدة والاتجاهات، تساهم في توفير حياة كريمة للمواطن، وذلك من خلال توفير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية .

وأضاف حماد في تصريحاته لـ"صدى البلد" ان هذا الامر ساهم فى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، خاصة حقه فى أن يحيا حياة كريمة، مؤكدا أن الدولة المصرية تؤكد حرصها على توفير حياة آدمية كريمة للمواطنين، من خلال المبادرات التي يطلقها الصندوق.

وأشار عضو مجلس النواب أن من أبرز هذه المبادرات، مبادرة 100 مليون صحة، وإعلان مصر خالية من فيروس سي، ومبادرات الاهتمام بصحة المرأة، وأطفال بلا مأوي ، وتسديد ديون الغارمين الامر الذي رسخ قواعد الحماية الاجتماعية والقضاء على الفقر وتحقيق الحياة الكريمة لكل المصريين.

ونوه عضو مجلس النواب إلى أنه يوجد الكثير من رجال الأعمال يتبرعون لصالح الصندوق من أجل مصر، كما أن هناك البعض من المتبرعين يرفضون إعلان أسماءهم ، معتبرين ذلك واجب واطني.

وأكد عضو مجلس النواب ان الرئيس السيسي طمأن هؤلاء المتبرعين من جموع الشعب، أن أموالهم في أيد أمينة ويتم توجيهها في للجهات الصحيحة.

هذا ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية أبواب الخير التي تم تنظيمها اليوم، رسالة طمأنة إلى أصحاب التبرعات بأن أموالهم بين أيادى أمينة، قائلا:" صندوق تحيا مصر تحت المسؤولية المباشرة ليا، يعنى الجنيه مبيطلعش كده، دى طبيعة عندى يعني صعبة قوى، لازم أصدق علشان الفلوس تطلع، علشان تبقوا مطمنين أن أموالكم إن شاء الله بين أيد أمينة يتم إنفقاها وفق دراسات وتصور للتخفيف من مشاكل وقسوة الحياة على الناس في مصر".