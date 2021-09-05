يُحترم.. عمر كمال يعلق على قرار نقابة المهن الموسيقية بالغناء "بدون فلاشات"

علق المطرب عمر كمال، على قرار الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بشأن الغناء في الحفلات بطريقة الـ"بلاي باك"، وبدون فلاشات، قائلًا: “بحترم قرار النقابة”.

وأضاف عمر كمال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “رأي عام” عبر فضائية “تن”، أن الأغنية العادية مكونة من “آلالات لايف” ممكن جدًا الفرقة تنفذها، لكن أغاني المهرجانات بها أصوات موسيقية، وغير موجودة في الحقيقة، وهحاول أخلي “الرِّتم” مقارب لشكل الفلاشة.

وأشار عمر كمال، إلى أنه لا بد على المطرب الصاعد من الجمع بين الأغنية الحلوة التي بها طرب وفن، وأغنية تواكب السوق.

وأكد عمر كمال أنه التزامًا بقرارات النقابة؛ هحاول أعمل توليفة حلوة، ومعايا عازفين، وهنلعب الأغاني لايف، وهحاول أخلي رتم الأغنية قريب من الفلاشة.