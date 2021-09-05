شكاوى النواب: الرئيس السيسي طمأن المصريين بشأن تبرعاتهم لصندوق تحيا مصر

قالالنائب هشام حسين أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن الشعب المصري يعد من الشعوب الخيرة بطبعها، موضحا ان المشكلة تكمن أن هناك بعض الأشخاص لديهم مشكلة كبيرة في استغلال أموالها والاستثمار فيها.

وأضاف النائب هشام حسين في تصريحاته لـ" صدى البلد" أن الرئيس السيسي حريص على طمأنة المصريين بشأن تبرعاتهم للصندوق، وهو الأمر الذي يؤكد أن الرئيس لديه رؤية حكيمة بشأن الأمور التي يفكر بها البعض، حيث إن هذه الرسالة تزيل كافة الشكوك التي قد تثير أذهانهم بشأن مصير تبرعاتهم.

وأوضح امين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى، بالبرلمان أن صندوق تحيا مصر كان له دور كبير في تقديم مجموعة من المشروعات المتكاملة، والتي بدورها هيأت خدمات شاملة للمواطنين فى مختلف قري ونجوع مصر، وذلك بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والإدارية فى الدولة، فضلا عن توفير فرص عمل للعمالة غير المنتظمة من الشباب والمرأة المعيلة.

وكان قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية أبواب الخير التي تم تنظيمها اليوم، رسالة طمأنة إلى أصحاب التبرعات بأن أموالهم بين أيادٍ أمينة، قائلا:" صندوق تحيا مصر تحت المسؤولية المباشرة ليا، يعنى الجنيه مبيطلعش كده، دى طبيعة عندى يعني صعبة قوى، لازم أصدق علشان الفلوس تطلع، علشان تبقوا مطمنين أن أموالكم إن شاء الله بين أيد أمينة يتم إنفاقها وفق دراسات وتصور للتخفيف من مشاكل وقسوة الحياة على الناس في مصر".

