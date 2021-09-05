وزيرة الصحة: 10 دول حصلت على 85% من إنتاج اللقاحات عالميا.. فيديو

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هناك 10 دول حصلت على 85% من إنتاج العالم من اللقاحات.



وأضافت "زايد"، خلال حوارها مع الإعلامية "لميس الحديدي"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: "لدينا انفراجه في عدد اللقاحات والسبب الرئيسي هو التصنيع"، لافته: "نستهدف تطعيم 40 مليون مواطن بنهاية العام الحالي".



وتابعت: "سنزيد الإنتاج من لقاح سينوفاك إلى 18 مليون جرعة في شهر نوفمبر المقبل"، موضحه: "لدينا المادة الخام لتصنيع 15 مليون جرعة من لقاح سينوفاك".



وأشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى أننا "أبرمنا اتفاقا مع كوفاكس للحصول على 40 مليون جرعة لقاح هذا العام".