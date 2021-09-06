نشرة المرأة والصحة.. هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة جريئة.. وخلطات لتنظيف الوجه وتبيضه من مطبخك

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نرصد أبرزها.

خلطات لتنظيف الوجه وتبيضه من مطبخك

لبشرة أكثر إشراقا وتساعدك على التخلص من البقع الداكنة وعلامات البثور التي ربما تكون قد تعرضت لها منذ سنوات.

بفستان مشجر.. ميار الغيطي بإطلالة تبرز جمالها

حرصت الفنانة الشابة ميار الغيطي على مشاركة متابعيها صور جديدة لها، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت ميار الغيطي ، في الصورة، بفستان مشجر مكشوف الأكتاف والصدر وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها وجمالها من خلال عطلتها الصيفية وهو ما أثار إعجاب متابعيها.

فوائد صحية لتناول الشوفان تعرفى عليها

عد الشوفان من الحبوب المهملة التى يغفل الكثيرين أهمية تناولها على الرغم من فائدتها الصحية إليك أبرز فوائد تناول الشوفان لصحتك وفقا لموقع stylecraze

نشرت البلوجر نور الزاهد ، شقيقة الفنانة هنا الزاهد؛ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات انستحرام بإطلالة جريئة.



وظهرت نور الزاهد ، بإطلالة جريئة وأنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار بملابس صيفية مرتدية بنطلون أخضر وتوب بيج مكشوف الأكتاف والصدر وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها وجمالها.

تتزايد الأدلة حول سلامة وفعالية التطعيم ضد مرض COVID-19 في أثناء الحمل، كما تشير إلى أن فوائد تلقي لقاح كورونا، تفوق أي مخاطر معروفة أو محتملة لعدم التطعيم في أثناء الحمل.

ووفقا لموقع “هيلث”، لا يوجد حاليًا أي دليل على أن أي لقاحات، بما في ذلك لقاحات COVID-19 ، تسبب مشاكل في الخصوبة لدى النساء أو الرجال.

نشرت الإعلامية رايا ابى راشد عدة صور لها من مهرجان فينسيا وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت رايا ابى راشد في آخر صور قامت بنشرها بإطلالة ناعمة ، حيث ارتدت فستان أسود ، وشعرها المنسدل على الأكتاف ، ومجوهرات أبرز شياكتها وناقتها.

لذا نعرض لكم مجموعة من صور رايا أبى راشدمن مهرجان فينسيا.