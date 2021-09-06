صندوق تحيا مصر: نتعاون مع 18 منظمة أهلية لتنظيم أكبر قافلة مساعدات

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق على أتم الاستعداد لتنفيذ أي تكليف من الرئيس السيسي.

وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: " "سنقوم بتنظيم قافلة شاملة تقدم خدمات غذائية وطبية"، لافتا: "هناك 14 ألف جمعية بالمحافظات تساهم في توزيع قافلة أبواب الخير بالصعيد والدلتا".



وأشار إلى أن صندوق تحيا مصر يتعاون مع 18 منظمة أهلية لتنظيم أكبر قافلة مساعدات، معقبا: "هناك 500 سيارة مساعدات كبيرة سيتم توزيعها علي الفئات الأولي بالرعاية".

وأوضح محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، أن الصندوق للعام الثاني على التوالي يحقق أرقاما قياسية بموسوعة جينيس، وكانت بمثابة تحدي وصول الخير لمستحقيه.

