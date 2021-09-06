أخبار النادي الأهلي.. قرارات عاجلة من الخطيب.. وصفقة خامسة أتمها الفريق الأول

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة عن النادي الأهلي سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:

-الخطيب يناقش استراتيجية عمل مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية

عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي عقد اجتماعا ظهر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، مع مسئولي «مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية»؛ لمناقشة العديد من المقترحات، واستراتيجية عمل المؤسسة خلال الفترة المقبلة؛ تمهيدا لعرضها على مجلس الأمناء في اجتماعه المقبل.

-مجلس الأهلي يكرم فريق اليد بعد التتويج باللقب الأفريقي

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على تكريم الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي، بعد حصوله على بطولة كأس الكؤوس الأفريقية التي أقيمت مؤخرًا في المغرب.

-طارق محروس: قادرون على الفوز بالسوبر الإفريقي

أكد طارق محروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، إن تكريم مجلس الإدارة للفريق بعد الفوز ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية يعكس العقلية الاحترافية التي يتعامل بها النادي مع كافة الفرق الرياضية، خاصة عندما يأتي التكريم بشكل سريع.

-الخطيب: رجال يد الأهلي على قدر المسئولية.. وننتظر المزيد من البطولات

أشاد محمود الخطيب، رئيس الأهلي بتتويج الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بلقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية على حساب فريق وداد سمارة المغربي.

-سعد شلبي مديرا تنفيذيا للنادي الأهلي رسميا

قرر مجلس إدارة الأهلي، اعتماد تعيين الدكتور سعد شلبي، مديراً تنفيذيا للنادي وذلك خلال اجتماعه الذي عقد مساء اليوم بمقر النادي بالجزيرة.

-الصفقة الخامسة.. الأهلي يضم مصطفى البدري لمدة 5 مواسم

أنهي النادي الأهلي إجراءت ضم مصطفي البدري جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي لمدة خمس مواسم مقبلة.

-5 قرارات عاجلة لـ مجلس إدارة الأهلي في اجتماع اليوم.. تعرف عليها

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا مساء اليوم الأحد بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

-الإتفاق تم..ننفرد بنشر تفاصيل ثالث صفقة من الأهلي لسموحة مقابل حسام حسن

حصل مسئولو النادي الأهلي على خدمات حسام حسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة..