وزيرة الصحة: لن يسمح للعاملين بالدولة دخول العمل دون التطعيم.. وتكشف موعد بدء الموجة الرابعة

حلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ضيفة على الإعلامية "لميس الحديدي"، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، ونعرض في التقرير التالي أبرز ما تناوله اللقاء:



وزيرة الصحة: مبادرات الحكومة ساهمت في تقليل خسائر كورونا بنسبة 50%.. فيديو

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن المبادرات الصحية التي أطلقتها الحكومة ساهمت في تقليل الخسائر من كورونا بنسبة 50%.





هالة زايد: حريصة على حماية صحة المواطنين.. فيديو

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن معهد ناصر يعتبر معهد متخصص في العلاج على أعلى مستوى في التدخلات الطبية والتشخيص.





وزيرة الصحة: مصر لم يكن بها تخبطا وهلعا بسبب كورونا مثل كثير من الدول.. فيديو

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر لم يكن بها تخبطا وهلعا من جائحة كورونا مثل كثير من الدول.





وزيرة الصحة تكشف موعد ذروة الموجة الرابعة لـ فيروس كورونا.. فيديو

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن ذروة الموجة الرابعة لكورونا نهاية سبتمبر الجاري أو الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل.





هالة زايد: توقعنا بدء الموجة الرابعة من كورونا في هذا التوقيت.. فيديو

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن المبادرات الصحية التي أطلقتها الحكومة ساهمت في تقليل الخسائر من كورونا بنسبة 50%.





وزيرة الصحة تحذر: سنعيد فتح مستشفيات العزل في هذه الحالة.. فيديو

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هناك مرونة في سياسية التعامل مع أزمة حائجة فيروس كورونا، معقبه: "سنعيد فتح مستشفيات العزل مرة أخري إذا تطلب الأمر".





هالة زايد: نستهدف تطعيم 40 مليون مواطن بنهاية العام الحالي.. فيديو

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن المهم في عملية التطعيم أن يكون هناك استهداف صحيح لفئات المجتمع.





هالة زايد: أبرمنا اتفاقا مع كوفاكس للحصول على 40 مليون جرعة لقاح هذا العام.. فيديو

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هناك 10 دول استحوذت على 85% من انتاج اللقاحات في العالم.





وزيرة الصحة: لدينا المادة الخام لتصنيع 15 مليون جرعة من سينوفاك.. فيديو

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هناك حوالي 2 مليون مواطن في وزارة التربية والتعليم، سجل منهم حتى الآن حوالي 800 ألف فقط لتلقي لقاح كورونا.





وزيرة الصحة: لدينا انفراجة في عدد اللقاحات بسبب التصنيع.. فيديو

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن المهم في عملية التطعيم أن يكون هناك استهدافا صحيحا لفئات المجتمع.





وزيرة الصحة: طعمنا 10 ملايين مواطن حتى الآن.. فيديو

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم تطعيم 10 ملايين مواطن ما بين جرعة واحدة وجرعتين.





وزيرة الصحة: 10 دول حصلت على 85% من إنتاج اللقاحات عالميا.. فيديو

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هناك 10 دول حصلت على 85% من إنتاج العالم من اللقاحات.





قريبا.. وزيرة الصحة: لن يسمح للعاملين بالدولة دخول العمل دون التطعيم.. فيديو

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم تطعيم 1.5 مليون مواطن من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، من إجمالي 3.4 مواطن.

