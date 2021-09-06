نشرة التحقيقات|المجتمع المدني يسير على خطى الدولة.. والأسرة المصرية في عقل وقلب السيسي

نشر قسم التحقيقات بموقع «صدى البلد»، مجموعة من التقارير المهمة التي ناقشت عدد من القضايا المحلية والإقليمية.

وخلال السطور التالية، نستعرض أبرز التغطيات التي قدمها قسم التحقيقات للأحداث المحلية والإقليمية والعالمية اليوم الأحد 5 سبتمبر..

تفقد اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة علي مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار احتفالية أبواب الخير.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن احتفالية أبواب الخير التي ينظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتزامنا مع اليوم العالمي للعمل الخيري، تستهدف حوالي 5 ملايين مواطن في إطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وذلك بالتنسيق ما بين القطاع الحكومي وغير الحكومي ومنظمات المجتمع المدني.

لا تزال الحوادث الأليمة التي تعصف بقلوب المصريين مستمرة وخاصة حوادث الطرق التي وبالرغم من إنشاء العديد من الكباري والطرق الجديدة لكنها تستمر في الحدوث وتودي بحياة الكثير من الأشخاص.

آخر هذه الوقائع حادث طريق السويس، أمس السبت، والذي أودى بحياة 12 شخصا وإصابة 34 آخرين، في انقلاب حافلة رحلات سياحية عبد الكيلو 109 طريق السويس - القاهرة.

لذلك لا بد من التعامل مع حالات الاكتئاب التي تصيب الأشخاص جراء سماع الأخبار المأساوية، التي تؤثر على الحالة النفسية للشخص المصاب أو أحد أقرباء الشخص المتوفى أو الذي يسمع بمثل هذه الأخبار.

مازلت مصر تقدم يد العون لاشقائها العرب خاصة فلسطين التي تعتبر القضية الأولي الأهم بالنسبة للقيادة السياسية المصرية والمصريين جميعا.

وعدت مصر بـ إعادة إعمار قطاع غزة الذي تحطم جراء القصف الأخير من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإعلان عن تبرع مصر بمبلغ 500 مليون دولار لإعادة الإعمار في قطاع غزة ودخول الشركات المصرية إلى فلسطين للبناء والتعمير.

ومع انتهاء المرحلة الأولي من إزالة ركام البيوت المدمرة من القصف الإسرائيلي على القطاع، وقرب الدخول في المرحلة الثانية من إعادة الإعمار، يقول أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني والقيادي بحركة فتح، إنه منذ أن وضعت الحرب الأخيرة أوزارها على غزة بدأت مصر تتحرك لإعادة إعمار قطاع غزة، وكان أهمها قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بدفع مبلغ 500 مليون دولار لإعادة بناء وتعمير القطاع.

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال حضوره إحتفالية أبواب الخير وعددا من مبادرات الحماية الاجتماعية التي ينظمها صندوق تحيا مصر، بتوفير شقق سكنية مفروشة وكاملة التجهيز للشباب المقبل على الزواج بدون أقساط كبيرة وبإيجار بسيط.

وقال السيسي في كلمته التي ألقاها خلال الاحتفالية، إنه يفكر فى بناء وحدات سكنية مجهزة ومفروشة بشكل لائق للشباب، بحيث يتم طرحها للإيجار دون أي مقدم أو أقساط كبيرة.

وأضاف: "بفكر أعمل شقق ونفرشها فرش كويس، علشان مش عاوزين الأسر تناقش موضوع المهر، لو يتكلموا فى الشبكة ماشى إنما المهر لا، يعنى نقولهم تعالوا فى شقق مفروشة بإيجار، وجاهزة ويأجروها بس، وميدفعوش مقدم كبير وأقساط كبيرة وبندرس الموضوع ده بقالنا شهور".

وتابع الرئيس السيسي: "الفكرة بتاعة إنى أعمل إسكان مفروش والناس تدفع إيجار فيه، ده موضوع مش فى ثقافتنا، لكن هيخلى الأسر مبتتكلمش لا فى مهر أو فرش، ولا يتخانقوا على حاجة، هيدفعوا إيجار وخلاص، وهنبقى شغلنا أهالينا فى دمياط"، لافتا "إننا عايزين نعمل 100 ألف شقة كده".

تحل اليوم، الأحد 5 سبتمبر، ذكرى وفاة الأم تريزا الراهبة الكاثوليكية والحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 1979، والتي كانت ترعى وتهتم بالمرضى والفقراء والأيتام والمسنين لمدة تزيد عن 45 عاما في الهند من خلال منظمة خيرية أنشأتها وأسستها لهذا الغرض.

وفيما يلي يعرض "صدي البلد" أهم المعلومات عن الأم تريزا راعية الفقراء والمساكين في الهند والعالم..