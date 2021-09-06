الديهي : قافلة "أبواب الخير" التي أطلقها الرئيس اليوم هي الأكبر والأطول

قال الإعلامي نشأت الديهي، أن مصر كانت سباقة في العمل الخيري، وهيئة الأوقاف المصرية كانت عبارة عن وقف أي عمل خيري في الأساس.

وأضاف نشأت الديهي خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم” عبر فضائية “تن”، أن الرئيس لديه إصرار لتحول صندوق "تحيا مصر" لوعاء ونهر ضخم لعمل الخير برأس مال 100 مليار جنيه لمساعدة أهالينا المحتاجين.

فكرة العمل الخيري مصري أصيل

وتابع نشأت الديهي، أن فكرة العمل الخيري مصري أصيل وجزء من تكوين الشخصية المصرية، موضحًا أن رعاية الناس والاهتمام بهم واجب، والتفكير في الغير واجب.

وأشار الديهي إلى أن، الرئيس عبد الفتاح اليوم شهد احتفالية "أبواب الخير" بالعاصمة الإدارية، موضحًا أن قافلة "ابواب الخير" التي أطلقها الرئيس اليوم هي الأكبر والأطول ويستفيد منها مليون أسرة بما يعادل 5 مليون مواطن مصري.