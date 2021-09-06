تعليم بني سويف : فتح باب التظلم على نتائج الدور الثاني للشهادة الإعدادية لمدة أسبوعين

تعليم بني سويف : فتح باب التظلم من نتائج الدور الثاني للشهادة الإعدادية بداية من 5 سبتمبر الجاري ولمدة أسبوعين

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببني سويف فتح باب التظلمات للطلاب الراغبين في تقديم تظلمات من نتائج الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021، وذلك بداية من 5 سبتمبر الجاري ولمدة أسبوعين.

أوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم أن إجراءات التقدم بتظلم تستلزم قيام "الطالب /ولي الأمر" بسداد مبلغ 20 جنيها عن المادة الواحدة "بمبنى مديرية التربية والتعليم شارع صلاح سالم " وإرفاق إيصال السداد بالطلب وتسليمه إلى لجنة النظام والمراقبة بمقر مدرسة جمال عبد الناصر بحي بني عطية ، لتحديد موعد للإطلاع على أوراق الإجابة في المادة التي تقدم بتظلم بشانها