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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم بني سويف : فتح باب التظلم من نتائج الدور الثاني للشهادة الإعدادية بداية من 5 سبتمبر الجاري ولمدة أسبوعين

تعليم بني سويف : فتح باب التظلم على نتائج الدور الثاني للشهادة الإعدادية لمدة أسبوعين

تعليم بني سويف :
تعليم بني سويف : فتح باب التظلم على نتائج الدور الثاني

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببني سويف فتح باب التظلمات للطلاب الراغبين في تقديم تظلمات من نتائج الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021، وذلك بداية من 5 سبتمبر الجاري ولمدة أسبوعين. 

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أوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم أن إجراءات التقدم بتظلم  تستلزم قيام "الطالب /ولي الأمر" بسداد مبلغ 20 جنيها عن المادة الواحدة "بمبنى مديرية التربية والتعليم شارع صلاح سالم " وإرفاق إيصال السداد بالطلب وتسليمه إلى لجنة النظام والمراقبة بمقر مدرسة جمال عبد الناصر بحي بني عطية ، لتحديد موعد للإطلاع على أوراق الإجابة في المادة التي تقدم بتظلم بشانها

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