مصر الخير توضح دور المؤسسات الخيرية في تنمية المجتمع.. فيديو

قالت المهندسة أمل مبدى، المدير التنفيذي لتنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، إن الرئيس السيسي اليوم وجه برسالة طمأنة للمواطنين، من أجل المشاركة والتبرع لـ صندوق تحيا مصر، وكافة المؤسسات الخيرية.

وأضافت أمل مبدى في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" المُذاع على فضائية "دي إم سي"، قائلة: "إحنا بنتبرع وبنشوف نتيجة التبرع على أرض الواقع"، مناشدة كافة المواطنين بالتبرع لمنظمات المجتمع المدني، ومؤسسات العمل الخيري.

ونوهت المدير التنفيذي لتنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير أن وزارة التضامن الاجتماعي لها دور كبير في الرقابة على مؤسسات العمل الخيري ومنظمات المجتمع المدني، معقبة:" مفيش مجال في مصر منظمات المجتمع المدني مش شغالة فيه".

وتابعت أمل مبدى أن المؤسسات الخيرية هي عبارة عن مؤسسات تنموية، مشيرة إلى أن المؤسسات تستهدف الأسر الفقيرة، والأسر الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى أنها تعمل على تنمية المجتمعات، كاشفة عن دراسة مشاريع موفرة للدخل.