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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

40.5% ارتفاعا في التجارة بين الصين وأفريقيا خلال ال 7 الأشهر من عام 2021

الصين
الصين

قال تشيان كه مينغ، نائب وزير التجارة الصيني،إن التجارة بين الصين وأفريقيا ارتفعت بنسبة 40.5 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 139.1 مليار دولار أمريكي في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

وأضاف تشيان خلال مؤتمر صحفي حول الدورة الثانية المرتقبة للمعرض الاقتصادي والتجاري بين الصين وأفريقيا، أن واردات الصين من أفريقيا زادت بنسبة 46.3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 59.3 مليار دولار أمريكي في الأشهر السبعة الأولى، حيث تضاعفت واردات المطاط والقطن والبن وغيرها من المنتجات الزراعية مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وتابع تشيان أن الاستثمار الصيني المباشر في أفريقيا بلغ 2.07 مليار دولار أمريكي في الأشهر السبعة الأولى، متجاوزاً مستوى ما قبل الجائحة في نفس الفترة من عام 2019.

وأشار إلى أن الشركات الصينية والأفريقية عززت التعاون في سلاسل الصناعة والتوريد، وبناء تجمعات صناعية في التصنيع والزراعة والطب والصحة، واستكشاف القطاعات الناشئة مثل الطاقة النظيفة والاقتصاد الرقمي والجيل الخامس.

ومن المتوقع أن تُعقد الدورة الثانية للمعرض الاقتصادي والتجاري بين الصين وأفريقيا في مدينة تشانغشا، حاضرة مقاطعة هونان بوسط الصين، في الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر الجاري، مع عدد كبير من الأنشطة على شبكة الإنترنت وخارجها.

وعلى خلفية جائحة كوفيد-19، سينشئ المعرض منصة سحابية لإجراء مؤتمرات ومعارض ومعاملات عبر الإنترنت. ومن المتوقع نشر تقرير حول العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين وأفريقيا خلال المعرض.

الصين إفريقيا التجارة مليار دولار الشركات الصينية

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