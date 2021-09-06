إطلاق جوائز دولية من المجلس الثقافي البريطاني للاحتفال بإنجازات خريجي المملكة المتحدة

اعلن المجلس الثقافي البريطاني عن السنة الثامنة لبرنامج جوائز خريجي دراسة المملكة المتحدة احتفاء بالإنجازات البارزة لخريجي المملكة المتحدة في جميع أنحاء العالم.



واوضح الملجس الثقافي البريطاني انه يتم اختيار الفائزون والمتأهلون للجوائز بناء على مدى استخدامهم لخبرتهم في الدراسة في إحدى جامعات المملكة المتحدة لتقديم مساهمة إيجابية لمجتمعاتهم وصناعاتهم وبلدانهم ليصبحوا قادة في مجالاتهم المتخصصة.



تشمل فئات جوائز هذا العام العلوم والاستدامة والأعمال والابتكار والإبداع والثقافة والعمل الاجتماعي.

يتم فتح باب تقديم الطلبات في 1 سبتمبر 2021 وينتهي في 29 أكتوبر 2021.

واشار المجلس الثقافي البريطاني ان جميع المتقدمين المؤهلين سيتم الاختيار بينهم لجوائز الخريجين العالمية وجوائز الخريجين الوطنية التي ستستضيفها مصر.





وتابع المجلس الثقافي البريطاني في بياناً له أن الإعلان عن المتأهلين للتصفيات النهائية والفائزين بجوائز الخريجين العالمية في عام 2022 والاحتفال بهم في حملة رقمية من شأنها تقديم قصتهم ونجاحاتهم للعالم. يتمتع الفائزون بالجوائز بتعريف ذوي المصلحة عالميا عن انجازاتهم ، وتوسيع شبكاتهم المهنية ، وتعزيز حياتهم المهنية ، من خلال زيارة شبكة احترافية إلى المملكة المتحدة (تخضع لقيود Covid-19 في ذلك الوقت).





واوضح المجلس الثقافي البريطاني، انه بالإضافة إلى الجوائز العالمية ، سيستضيف عدد قليل من الدول بعض الاحتفالات وسيتم الإعلان عن المتأهلين للتصفيات النهائية للجوائز الوطنية في الفترة ما بين ديسمبر 2021 ومارس 2022. يستضيف السفير البريطاني أو المفوض السامي الجوائز الوطنية بشكل عام ، حيث يحضر كبار الشخصيات والعائلة المالكة كضيوف خاصين ، مما يؤدي إلى تغطية صحفية واعلامية واسعة النطاق للمتسابقين النهائيين تخضع لقيود Covid-19 المحلية في ذلك الوقت.