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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقل الملكية بعد 6 شهور.. رأي المصريين في قرار الحكومة بشأن السيارات منتهية التراخيص

صدى البلد

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950؛ بهدف تحديد إجراءات قانونية حاسمة لالتزام ملاك السيارات غير المستخدمة والمنتهية تراخيصها بتجنب تركها بالطرق العامة في الأحياء والمدن.

ويقضي التعديل بتقليل مدة السنوات الثلاث من تاريخ انتهاء الدعوى إلى 6 أشهر؛ لتصبح المتروكات ملكاً للحكومة دون الحاجة إلى حكم طالما لم يطلبها أصحابها، وذلك لمعالجة مشكلة تراكم المضبوطات ومنها السيارات.

ورصدت عدسة "صدي البلد" آراء المصريين حول قرار مجلس الوزراء، في نقل ملكية السيارات منتهية التراخيص الي الحكومة، عقب ٦ شهور من عدم تجديد التراخيص، والغير مستخدمة، وجاءت ردود المصريين، كالاتي:

قال محمود بكر أن هذا القرار هو قرار صائب من قبل الحكومة المصرية، لأنه يوجد الكثير من السيارات التي لا تصلح للعمل، تملؤ الكثير من الشوارع العامة في القاهرة، والتي تعطي مظهر غير جذاب للشارع العام.

 

وعقب بدر محمد أنه يجب مد مهلة التراخيص أكثر من 6 شهور، لأنه قد يوجد شخص مسافر خارج البلاد، أو لديه ظروف ما منعته من التجديد، فيجب مد مهلة التجديد أكثر من 6 شهور، وعقب مد المهلة اكثر من 6 شهور، يتم تطبيق هذا القرار مع المواطنين.

 

وأضاف يوسف سامح أنه يجب سحب كافة السيارات القديمة التي توجد في الشوارع العامة، يغمرها التراب بشكل كثيف، فهي تسئ من شكل الشوارع العامة بشكل كبير، فيجب ازالتها جميعًا والتحسين من شوارع مصر العامة.

 

وأكمل يونس أحمد أن هذا القرار ذو حدين، فهذا القرار سيساعد في تنظيف شكل الشوارع العامة بشكل كبير، فيوجد الكثير من السيارات التي لا تصلح للعمل ويجب ازالتها، ومن ناحية اخري ممكن ان يوجد البعض الذي يوجد لديهم بعض الظروف التي تمنعهم من ترخيص السيارة.

 

وأوضح عز عبد الفتاح أنه مع قرار الحكومة بشأن تلك السيارات، حيث أنه يجب فرض تلك القرارات من أجل الحد من تلك السيارات التي تملئ الشوارع العامة، وتسئ من شكل الشوارع المصرية بشكل كبير، فهذا القرار سوف يصلح من المظهر العام وترخيص السيارات بدلًا من تركها في الشارع.

 

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