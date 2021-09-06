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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق السعيد: مجموعة مصر بتصفيات المونديال «الأسهل».. ومستوى المنتخب يتجه للأسوأ

طارق السعيد المدير
طارق السعيد المدير الفني لفريق الشباب بنادي الوحدة الإماراتي

قال طارق السعيد المدير الفني لفريق الشباب بنادي الوحدة الإماراتي، إن النقطة التي حصدها منتخب مصر بتعادله أمام الجابون، مهمة بعدما منحته صدارة ترتيب مجموعته بتصفيات كأس العالم 2022.

وأضاف السعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أداء منتخب مصر عليه علامات استفهام عديدة، فضلًا عن أنه فقد هويته أمام منافسيه، موضحًا أنه من الضروري إعادة ترتيب الأوراق في الفترة المقبلة.

واستكمل تصريحاته، أن المجموعة الذي يتواجد فيها منتخب مصر، هي الأسهل من بين المجموعات بتصفيات كأس العالم، مشيرًا إلى أن منتخب مصر تجمعاته قليلة وهو ما تسبب في حالة من عدم الانسجام بين اللاعبين.

واختتم طارق السعيد «اللاعيبة مش حافظين بعض، أحترم حسام البدري وجهازه الفني، ولسنا بحاجة للتغيير بالجهاز الفني بقدر ما نحن بحاجة لترتيب أوراقنا في الفترة المقبلة على الرغم من أن مستوانا يتجه للأسوأ لكن ضيق الوقت يجبرنا على عدم التغيير».

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