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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد | دراجة نارية تطيح برجل وابنته الصغيرة في الهواء

دراجة نارية تصطدم
دراجة نارية تصطدم باب وابنته

 كشفت لقطات مروعة للحظة اطاحة دراجة نارية برجل وابنته  البالغة من العمر عامين  أثناء محاولتهما عبور الطريق وهو  يتحدث عبر  هاتفه المحمول.

 

وتوضح لقطات نشرتها صحيفة “ديلي ميل”   ساكن بمدينة برادفورد البريطانية هو  غير مدرك بسائق الدراجة النارية يمر بالقرب من أعمال الطرق في النقطة التي كان يحاول الاب وابنته  فيها العبور للجانب الاخر للطريق بينما كانت  لا تزال اشارة  المرور حمراء.

 

واوضحت الصحيفة أن الرجل وابنته اصطدما بالدراجة النارية وطارا في الهواء من شدة الإصطدام.

 

واشارت الصحيفة إلى ان الاب اك  في طريقه لجمع سمكة وشرائح الوجبات الجاهزة أثناء عبوره الطريق مع ابنته   لكن دراجة نالايو صدمتهما بينما كانا يعبران الطريق .

 

تظهر  كاميرات المراقبة  للحادث ، الذي وقع في الساعة 8:30 مساءً يوم السبت في شارع Killinghall ، أنه مع اختفاء حركة المرور ، بدأ الرجل في عبور الطريق ، ولا يزال يتحدث على هاتفه المحمول ، وفشل في اكتشاف دراجة نارية لتصطدم به هو ابنته.


فيما نجت ابنته الصغيرة من جروح وكدمات ، لكن الرجل البالغ من العمر 32 عامًا أصيب بجروح خطيرة في الساق والوجه في الحادث الذي وقع في برادفورد ، غرب يوركشاير ، مساء السبت.

دراجة نارية رجل وابنته تطيح لقطات مروعة اخبار منوعات اخبار ترفيه

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