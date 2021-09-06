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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

خالد الغندور: مصطفى محمد والقاضية ممكن

صدى البلد

علق الإعلامي خالد الغندور لاعب نادى الزمالك سابقا، على هدف مصطفى محمد في شباك منتخب الجابون في المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابي بين منتخب مصر والجابون  ، ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

 

وكتب الغندور عبر فيسبوك: “مصطفي محمد و القاضية ممكن ”.

 

تفاصيل المباراة..

و بدأ منتخب مصر المباراة بضغط متقدم في محاولات لخطف هدف مبكر للسيطرة على المباراة، ولكن يبدو أن الجابون متمكن من الناحية الدفاعية.

نظم منتخب مصر، هجمة مميزة، عن طريق محمد صلاح الذي توغل ومرر كرة سحرية لتصل إلى “قفشة” الذي يسددها أعلى من مرمى الجابون.

وحاول الجابون الرد على منتخب مصر في هجمة خطيرة في الدقيقة 10 من عمر المباراة، وسدد أحد لاعبي الجابون تسديدة قوية تغير اتجاهها ويبعدها الشناوي بصعوبة بالغة.

وتدخل أحد لاعبي الجابون بقوة على أقدام حمدي فتحي أسقطه أرضا، واحتسب حكم المباراة خطأ ولكن دون بطاقات.

وأنقذ محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر كرة صعبة للغاية على مرماه وحرم الجابون من هدف التقدم في الدقيقة  23 من عمر المباراة.

وتدخل عمر جابر بقوة على أحد لاعبي الجابون وأشهر باكاري جاساما البطاقة الصفراء الأولى في المباراة في وجه عمر جابر بسبب تدخله العنيف.

أنقذ محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر مرماه من هدف مؤكد في الدقيقة 49 من عمر المباراة بعد انفراد اوباميانج بالمرمى وتسديد كرة قوية ولكن تصدى له الشناوي ببراعة.

مصطفي محمد خالد الغندور

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