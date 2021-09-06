شاكوش ليس الوحيد.. شيرين صاحبة النصيب الأكبر من قرارات منع الغناء

قررت نقابة المهن الموسيقية، إيقاف المغني رضا البحراوي، شهر يضاف الي الشهر السابق ليصبحا شهرين، مع تحمله أجر فرقته الموسيقية خلال مدة الإيقاف، ومنع الغناء علي فلاشة أو أي مسجل صوتي، ويكون الغناء أو الأداء من خلال فرقة موسيقية لاتقل عن 8 عازفين، وسحب ترخيص الغناء من حسن شاكوش نهائيا بدون مدة محددة، عقب تحديه قرارات النقابة وإقامة حفل بدون تصريح، وذلك عقب مثول حسن شاكوش ورضا البحراوي للتحقيق، علي أثر خلافهما المتداول علي السوشيال ميديا، الذي تناول سب وقذف بعضهما البعض وايحاءات وعبارات تحط من قدر مستخدميها لم يعتادها الفن المصري.

شاكوش والبحراوي

وشدد الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية علي الإلتزام بمبادئ الوقوف علي خشبة المسرح ومقابلة الجمهور وتحمل مسؤلية الكلمة والفعل.

وتكررت قرارات منع المطربين من الغناء في مصر أخيراً، ولم يكن شاكوش آخرهم.

ايقاف تامر حسني بسبب خيمة رمضانية

تامر حسني

قائمة الممنوعين من الغناء في مصر، تضم الفنان تامر_حسني، عام 2004، بسبب مذكرة تفيد بأنّ حسني رفض الغناء في إحدى الخيم الرمضانية، بعد تقاضي مقدم، ما يعدّ نقضاً للاتفاق المبرم بينه وبين إدارة الخيمة، وتم منع تامر من الغناء لحين تسوية الخلاف، وهو ما فعله تامر حتى يتسنى له العودة للغناء مرة أخرى.

سعد الصغير

كما تضم القائمة المطرب الشعبي سعد الصغيّر، الذي تم إيقافه بسبب خلافات بينه وبين المنتج الغنائي ياسر نوار، لعدم إحيائه بعض الحفلات التي وقع عليها وعدم تنفيذ بنود العقد المبرم بينهما.

اليسا وشويري أكلوا حق النقابة

اليسا

اللبنانية إليسا ومواطنها المخرج والمطرب جاد شويري تعرضا للمنع من الغناء في مصر قبل سنوات، بسبب عدم الالتزام بقرار النقابة بسداد الرسوم المستحقة بعد قيامهما بإحياء حفل زفاف معاً، وتم منعهما قبل أن تتم تسوية الخلاف وسداد الرسوم المستحقة، وبعدها قررت اليسا رؤية ايصال سداد رسوم النقابة قبل توقيع عقد أي حفل.

أصالة ودينا الوديدي والاساءة للنقابة

أصالة

كما قررت النقابة إيقاف الفنانة أصالة عام 2010، بسبب ما بدر منها من إساءات تجاه مجلس النقابة، حتى حضورها إلى النقابة، وخضوعها للتحقيق، وسارعت أصالة إلى التوجه للنقابة والمثول للتحقيق لإنهاء الأمر بسبب الخسائر المادية التي تعرضت لها.

دينا الوديدي

كما تم إيقاف المطربة دينا الوديدي، لما بدر منها من إساءة تجاه النقابة من خلال صفحتها على "فيس بوك"، حين علّقت على قرار المحكمة الإدارية العليا الخاص بسحب الضبطية القضائية من النقابة، قائلة: "ده خبر عظيم فعلا مبروك علينا وطز في البلطجة".



كارول سماحة ومروى وسما المصري نجوم الخلاعة

حفل كارول المثير للجدل

تعرضت الفنانة اللبنانية كارول سماحة لإيقافها عام 2008، حيث أعلنت النقابة وقتها أن السبب تقديمها "وصلة رقص ساخنة" خلال حفل لها في منتجع مارينا السياحي، ورغم محاولات سماحة إقامة حفل تعاقدت عليه وقتها، أصرت النقابة على قرارها بمنع الحفل لحين مثولها للتحقيق.

سما المصري

نفس الأمر تكرر مع سما المصري، عام 2014، بسبب اتهامها بتقديم أعمال تتنافى مع الآداب العامة، وأشياء ضد قيم وعادات المجتمع المصري.

مروى

كما منعت الفنانة مروى وإحالتها للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالنقابة للرد على الاتهامات الموجهة إليها بالتعرّي أمام جميع العمال والمصورين خلال تصوير دورها في فيلم "أحاسيس".

شيرين صاحبة نصيب الأسد من قرارات المنع

شيرين عبد الوهاب

الفنانة شيرين عبدالوهاب، تم إيقافها عن الغناء وإحالتها إلى التحقيق، بعد توجيه تهمة "الإساءة إلى مصر" خلال حفل لها في البحرين عندما قالت: "أي واحد بيتكلّم في مصر يُسجن على الفور"، وأصدر حينها مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، بياناً يوضح سبب قرار إيقاف شيرين عن الغناء قبل التحقيق معها، مؤكداً أنّ القرار لم يأتِ إلا بعد تلقّي النقابة شكاوى كثيرة من المصريين في الداخل والخارج، مدعمة بتسجيل للحفل يظهر صحة ما جاء في الشكاوى، وهو ما "يسيء للأمن القومي المصري"، قبل أن يتم حل الأزمة.

كما تم منع شيرين من الغناء عام 2017، بتهمة الإساءة إلى مصر أيضاً، بسبب السخرية من مياه النيل في حفل بإمارة دبي، بعد ما طالبتها أحدى حضور حفلها بتقديم أغنيتها الشهيرة "مشربتش من نيلها"، لتردّ قائلة: "هيجيلك بلهارسيا.. اشربي إيفيان أحسن"، وهو ما اعتبره البعض تشويهاً منها لسمعة مصر، وأثار موجة من الغضب والانتقادات ضدّها واضطرت إلى إصدار بيان اعتذار.

كما قررت نقابة المهن الموسيقية عام 2008، منع شيرين من الغناء داخل مصر، بعد "تهكمها" على النقيب الراحل، حسن أبوالسعود، بجانب إنهاء خلافها مع المنتج نصر محروس، بالتصالح ونشر إعلانات مدفوعة الأجر في عدد من الصحف، إضافة إلى تعرّضها للإيقاف عام 2012، وإحالتها على التحقيق، بعدما اعتبرت النقابة أن المطربة الشابة وجّهت عبارات "مسيئة" إلى نقيب الموسيقيين وقتها إيمان البحر درويش.