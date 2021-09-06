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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الصومالي يوقف مدير وكالة المخابرات والأمن القومي عن العمل

رئيس الوزراء الصومالي
رئيس الوزراء الصومالي في القاهرة

قرر رئيس الوزراء الصومالي،  محمد حسين روبلي، اليوم الإثنين، وقف مدير وكالة المخابرات والأمن القومي فهد ياسين عن عمله وتعيين الجنرال بشير محمد جامع مديرا جديدا مؤقتا للوكالة.

كما قرر رئيس الوزراء الصومالي توجيه النيابة العسكرية قيق حول مصير موظفة بوكالة المخابرات يرفض مديرها الموقوف فهد ياسين الكشف عن مصيرها.

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ومن ناحية أخرى، أعلن الصومال انضمامه لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن ذلك جاء خلال مشاركة رئيس الصومال محمد عبدالله فرماجو، في حفل إطلاق اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد وانضمام الصومال.


وأشار الرئيس الصومالي إلى أن يوم 14 من أغسطس هو اليوم الوطني لمكافحة الفساد، مؤكدا أن بلاده تدعم مكافحة الكسب غير المشروع على جميع المستويات.


وأكد فرماجو اعتزازه بإطلاق لجنة مكافحة الفساد في الصومال، مشيرا إلى أن بلاده وقعت تاريخيًا على قوانين واتفاقيات مكافحة الفساد العالمية بما في ذلك الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

جامعة الدول العربية مكافحة الفساد رئيس الصومال اتفاقية الأمم المتحدة رئيس الوزراء الصومالي مدير وكالة المخابرات والأمن القومي فهد ياسين

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