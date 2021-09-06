أحمد عيد عبدالملك : يجب إقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم نادي الزمالك السابق أن حسام البدري يعاني العديد من المشكلات الفنية والانضباطية والإدارية منذ توليه مهمة تدريب منتخب مصر .

وأضاف أحمد عيد عبدالملك خلال تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورت : منتخب مصر لم يقدم أداء حتي نعلق عليه وجميع الاختيارات الفنية غير صحيحة .

وأكمل : طوال الفترة الماضية وخلال التصفيات المؤهلة لـ بطولة كأس الأمم الافريقية لم نواجه منتخب كبير والنتائج بالنسبة للجيل الحالي من اللاعبين غير مرضية .

وأوضح : موقف مصطفي محمد لا أعرف كيف سيمر وما هي تابعيته ولكن أن ضد ما حدث تمام ورغم اختلافي مع حسام البدري وضد توليه المهمة منذ البداية لابتعاده عن التدريب موسمين .

وأختتم أحمد عيد عبدالملك تصريحاته قائلا : يجب إقالة الجهاز الفني الحالي ومازال هناك وقت ليتولى أحد المهمة بدلا منه .