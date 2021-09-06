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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فوز إسبانيا على جورجيا برباعية نظيفة.. وبولندا على سان مارينو 7ـ1 في تصفيات كأس العالم

صدى البلد

حقق منتخب إسبانيا انتصارًا كبيرا على ضيفه منتخب جورجيا برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب نويفو فيفيرو، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة الثانية بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.


سجل رباعية المنتخب الإسباني كل من جايا في الدقيقة 14، وكارلوس سولير في الدقيقة 25، وفيران توريس في الدقيقة 41، وبابلو سارابيا في الدقيقة 63.


وبذلك الفوز رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد جورجيا عند نقطة وحيدة في ذيل الترتيب.


وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت ولصالح نفس الجولة والمجموعة، تعادل منتخب كوسوفو مع ضيفه منتخب اليونان بهدف لكل منهما، حيث تقدم منتخب اليونان في الدقيقة 45 عن طريق أناستاسيوس دوفيكاس، وأحرز اللاعب فيدات موريكي هدف التعادل لمنتخب كوسوفو في الدقيقة 90.


وأصبح رصيد كوسوفو 4 نقاط في المركز الثالث، ورفع منتخب اليونان رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الرابع.


وفي المجموعة التاسعة من التصفيات، اكتسح منتخب بولندا مضيفه منتخب سان مارينو بنتيجة 7ـ1، وسجل سباعية بولندا كل من آدم بوكسا "هاتريك" في الدقائق 68 و90 و92، وروبرت ليفاندوفسكي هدفين في الدقيقتين 5 و21، وكارول سويدرسكي في الدقيقة 16، وكارول لينيتي في الدقيقة 44، بينما أحرز هدف سان مارينو الوحيد اللاعب نيكولا ناني في الدقيقة 48.


وبذلك الفوز رفع منتخب بولندا رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، بينما تذيل منتخب سان مارينو المجموعة بدون أي رصيد من النقاط.

اسبانيا جورجيا

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