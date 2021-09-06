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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد أمريكا الجنوبية يعلن إلغاء مباراة الأرجنتين والبرازيل في تصفيات كأس العالم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، تعليق مباراة البرازيل والأرجنتين، التي كان من المفترض إقامتها مساء أمس الأحد، ضمن التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022.
وتوقفت المباراة بعد بدايتها بنحو 7 دقائق، بعد اقتحام مسؤولين من وزارة الصحة البرازيلية، مطالبين بخروج 4 لاعبين من منتخب الأرجنتين لضرورة تواجدهم في الحجر الصحي.


يأتي ذلك بشأن اللاعبين القادمين من الدوري الإنجليزي، لضرورة تواجدهم في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، مما أدى إلى توقف المباراة وخروج لاعبي المنتخب الأرجنتيني من أرض الملعب.


وحُرم المنتخب البرازيلي من مشاركة العديد من لاعبيه المتواجدين في الدوري الإنجليزي، حيث إنهم يحتاجون إلى الدخول للحجر الصحي لمدة 10 أيام فور عودتهم إلى بريطانيا، لتقرر الأرجنتين معاملة القادمين من إنجلترا بالمثل ودخولهم في الحجر الصحي.
وتواجد رفقة المنتخب الأرجنتيني كل من إيمليانو مارتينيز وإيمليانو بوينديا من أستون فيلا الإنجليزي، إضافة إلى كريستيان روميرو وجيوفاني لو سيلسو من توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

اتحاد أمريكا الجنوبية الأرجنتين منتخب البرازيل

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