الروسي دانييل ميدفيديف يتأهل لربع نهائي أمريكا المفتوحة للتنس

تأهل الروسي دانييل ميدفيديف (المصنف الثاني عالميا) لربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، رابع بطولات جراند سلام الكبرى، عقب الفوز على البريطانى دانيال ايفانز (المصنف رقم 27 عالميا) بثلاث مجموعات دون رد بواقع 6-3 و6-4 و6-3.



ويواجه اللاعب الروسي -في الدور المقبل- الهولندي فوتش فان دي زندشلب الذي حقق مفاجأة بإقصائه من الدور الـ16 الأرجنتيني دييجو شوارتزمان (المصنف رقم 14 عالميا) بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين بواقع 6-1 و5-7 و5-7 و6-4 و6-3.



وفي منافسات السيدات، تأهلت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا (المصنفة الخامس عالميا) للدور الربع النهائي على حساب الرومانية سيمونا هاليب (المصنفة رقم 13 عالميا) بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-3.



وتنتظر اللاعبة الأوكرانية -في الدور المقبل- الفائزة من مباراة الألمانية انجليك كيربر (المصنفة رقم 17 عالميا) والكندية ليلى فرنانديز.

