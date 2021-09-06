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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: انفراجة كبيرة في وفرة اللقاحات المضادة لكورونا سبتمبر الجاري

صورة أرشيفية ـ لقاحات
صورة أرشيفية ـ لقاحات كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، إن سبتمبر الجاري سيشهد انفراجة كبيرة في وفرة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في مصر.


وأضاف مجاهد -خلال تصريح تلفزيوني مساء أمس الأحد- أنه بدءًا من يوم 8 من الشهر الجاري، سيتم ضخ 300 جرعة من لقاح "سينوفاك" في مراكز التطعيمات، مؤكدا أن الوزارة لديها القدرة على مضاعفة الإنتاج إلى 600 جرعة يوميا.


وأعلن توزيع جزء من شحنة لقاح "جونسون آند جونسون" الأخيرة على مراكز التطعيمات، بعد الإفراج عنها من قبل هيئة الدواء المصرية، وسيتم توزيع باقي الشحنة خلال أيام.
وتابع مجاهد أنه بنهاية الأسبوع الجاري، ستكون وزارة الصحة قد وفرت لوزارة التعليم العالي 50% من اللقاحات المقررة لتطعيم الطلاب وهيئات التدريس وكافة العاملين في الجامعات المصرية، على أن ينتهي تطعيم باقي المستهدفين قبل بدء العام الدراسي المقبل.


وأوضح أن بعض الاتفاقات تمت أثناء زيارة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان خلال إلى فرنسا، مبينًا أنه تم إبرام اتفاق ببن أكبر مراكز علاج الأورام في فرنسا، ومستشفى دار السلام "هرمل" لعلاج الأورام بالقاهرة، لتقليل الوقت المحدد لإنهاء جميع الفحوصات الخاصة بالكشف المبكر عن سرطان الثدي في 8 ساعات بدلا من 21 يوما، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم صحة المرأة.


وأشار مجاهد إلى أنه سيتم فتح عيادات تعمل بنفس التكنولوجيا في باقي المحافظات تباعا، لافتًا إلى أن برنامج زيارة فرنسا تضمن الاتفاق على إنشاء مركز تعليمي لمقدمي خدمات مبادرة الرئيس لصحة المرأة، بالتعاون مع شركة جنرال إلكتريك.
 

الصحة اللقاحات المضادة لكورونا

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