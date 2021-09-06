وزير التعليم : مليون و605 آلاف و861 معلما وإداريا سجلوا لتلقي لقاح كورونا

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم والتعليم الفني ، عدد من سجل لتلقي اللقاحات من المعلمين والإداريين.



وقال وزير التربية والتعليم في منشور عبر صفحته على فيس بوك :" عدد من سجل لتلقي اللقاحات من المعلمين والاداريين ٩٥٪؜ من العدد المستهدف وهو ١.٦٠٥.٨٦١ معلم وإداري".

وتابع شوقي :" عدد من تلقى الجرعتين: ٢٤٦.٨٨٤ وكذلك عدد من تلقى الجرعة الأولى ٤٦٦،١٧٨ أما عدد المسجلين ويتم تطعيمهم هذا الاسبوع عن طريق وزارة الصحة فهو ٨٧.٧٨٩".

وفي منشور آخر ، قال الوزير إنه يتم عرض تجربة مصر الفريدة والرائدة في تطوير التعليم امام "منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي" في حضور كل شركاء التنمية العالميين ومن بينهم مجموعة البنك الدولي ويمكن معرفة المزيد من خلال الرابط المرفق.

واستكمل :" هذا لمن يتشدق بفشل مشروع البنك الدولي في مصر والذي نعرضه امام العالم الخميس القادم كتجربة عالمية رائدة بشهادة كل المؤسسات الدولية ويمكن للقارئ التحقق من مستوى الحضور والمتحدثين في هذا الحدث الكبير".

وأدعو من يكتبون ويروجون على مواقع التواصل فشل "بلادهم" ان يشاركونا "من أين أتوا بما افتروا به" ولنسألهم مباشرة عن هذا التطاول والكذب السافر في حق الوطن.