انطلاق فعاليات مهرجان الحرية المسرحي بالإسكندرية

انطلقت مساء أمس الأحد، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الحرية المسرحي، برئاسة الفنانة سميرة عبد العزيز، وتستمر حتى الأحد المقبل، تحت اسم الراحل "محمد غنيم"، وذلك بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.



وقال مدير المهرجان المخرج المسرحي محمد مرسي إن الدورة السابعة تُقام بمشاركة عرضين من خارج الإسكندرية: أحدهما من المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة، والآخر من كلية الزراعة بجامعة المنصورة، بهدف إتاحة الفرصة للفرق من أنحاء الجمهورية للمشاركة في المهرجان والالتحاق بالتسابق مع الفرق السكندرية لزيادة روح التنافس بين المبدعين.



وأضاف أن إدارة المهرجان عقدت بروتوكول تعاون مع مهرجان مسرح بلا إنتاج الدولي، برئاسة الفنان إبراهيم الفرن، ينص على استضافة مهرجان الحرية سنويا عرضا من عروض مهرجان مسرح بلا إنتاج للعرض بالمسابقة الرسمية، وكذلك يستضيف مهرجان بلا إنتاج سنويا عرضا من ترشيح إدارة مهرجان الحرية للعرض بالمسابقة الرسمية.



وتابع مدير المهرجان أن لجنة المشاهدة، بعضوية الفنانين: سامح الحضري، ومحمد شحاتة، وريهام عبد الرازق، ومحمد الطايع، ومحمد ميزو، وميسرة صلاح الدين، ونادت عادل، شاهدت ٣١ عرضا مسرحيا تقدمت للمشاركة في المسابقة الرسمية، واختارت اللجنة منها ٨ عروض هي: مونولوج الوداع (مشروع تخرج بكلية الآداب قسم مسرح) إخراج أحمد طارق، وسالب واحد (معهد فنون مسرحية القاهرة) إخراج عبد الله صابر، وما خفي كان أعظم (نوادي المسرح) إخراج محمد بهجت، والمصنع (نقابة المهن التمثيلية) إخراج مصطفى عسكر، والخراتيت (كلية زراعة جامعة المنصورة) إخراج محمد فرج، وآه كارميلا (تجربة نوعية لقصر ثقافة مصطفى كامل) إخراج أشرف علي، والحادثة (صوت الشرق المستقلة) إخراج ياسمين سعيد، والطين والنار (نوادي المسرح) إخراج مهاب الساسي، إلى جانب عرض الشاهد تأليف وإخراج إيهاب جابر، ضمن بروتوكول التعاون مع مهرجان مسرح بلا إنتاج الدولي.



ولفت مدير المهرجان إلى أن إدارة المهرجان قررت زيادة القيمة المالية للجوائز المقدمة لكل مجال؛ تحفيزا للمبدعين المتقدمين للتسابق بالمهرجان بداية من الدورة الحالية.

تضمن حفل افتتاح المهرجان تكريم لعدد من الشخصيات التي أثرت المجال الثقافي والفني هم: اسم الراحل محمد غنيم، والفنان شريف الدسوقي، والدكتور جمال ياقوت، والفنان السكندري محمد يسري، والسيناريست محمود حمدان، وإيمان الصيرفي، واسم الراحل مؤمن عبده، إلى جانب تكريم أسماء شهداء حادث مسرح بني سويف، بعد أن قررت إدارة المهرجان جعله تقليدا سنويا تخليدا لذكراهم وذكرى مسيرتهم المسرحية.



كما تضمن الحفل عرض مسرحية "ما خفي كان أعظم"، تمثيل محمد الخشاب، وأحمد رضا، ومحمد صلاح، وعمر عفيفي، والحسين محمد، وماريو أشرف، ونور سمير، غناء يارا حسام، وعبد الرحمن عادل، أشعار عبد الرحمن خالد، وأحمد علاء، إضاءة أحمد طارق، ديكور عبد الرحمن محمد، مخرج مساعد نور خميس، تأليف وإخراج محمد بهجت.