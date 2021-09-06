أكد عماد متعب نجم النادي الأهلي السابق ، رفضه للعمل مع حسام البدري في الجهاز الفني لمنتخب مصر مشيرا الي أنه فضل مصلحة مصر علي مصلحته الشخصية .

وأكمل: “رفضت العمل مع حسام البدري بعد الظروف التي مريت بها في النادي عماد متعب عن سبب رفضه العمل مع البدري: ده واحد من الأسباب اللي بطلني كورة طبيعي مكنش صافي من ناحيته، حسيت اني هكدب علي نفسي وعلى الناس”.

وأوضح عماد متعب: “كنت موجود في الجهاز الفني لمنتخب مصر قبل حسام البدري وعلمت الساعة 3 الجر بوجود حسام البدري”.



وأردف: “لو في أي مشكلة حصلت هيقولو خلاف بيني وبينه ، حسام البدري واحد من ضمن الأسباب الي خلتني ابطل كورة ،والنفوس مش هتكون صافية وبالتالي ربنا مش هيكرم الفرقة”.