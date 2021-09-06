ساحر ميت عقبة.. أيمن حفني يوجه رسالة لـ شيكابالا | شاهد

وجه أيمن حفني لاعب نادى الزمالك ، رسالة لـ شيكابالا ، ونشر عدة صور له معه عبر حسابة الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”.

وكتب حفني “ صديق، أخ، قائد، صاحب القلب الأبيض، ساحر ميت عقبة ”.

وجه أيمن حفني لاعب نادي الزمالك رسالة دعم لـ شيكابالا، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، عقب حوارة مع عمرو أديب.

وكتب أيمن حفني: "كل الحب والاحترام والشكر والتقدير لقائد نادى الزمالك شيكابالا وجميع اللاعبين رغبتهم فى رفعى درع الدورى.

وكان قد كشف محمود عبدالرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك عن أفضل المغنيين الذين يحبهم ويستمع لأغانيهم، ولم يذكر من ضمنهم محمد منير.

ويعد محمد منير أحد أبرز الفنانين في الوطن العربي والمعترف بتشجيعه لنادي الزمالك كما أنه من أسوان نفس محافظة شيكابالا .

وذكر شيكابالا خلال لقائه مع عمرو اديب عبر قناة إم بي سي مصر حبه لـ عمرو دياب ومحمد حماقي واحمد منيب أحد ابرز الفنانين في أسوان والمعلم الاول لـ محمد منير طبقا لتصريحات سابقة .

واستعجب الجمهور من ابتعاد شيكابالا عن ذكر محمد منير .

تصدر هاشتاج اسأل شيكابالا، اليوم الاحد ، تريند موقع التواصل الاجتماعي والتدوينات الصغيرة تويتر، وذلك مع استضافة نجم الزمالك في برنامج الحكاية المذاع عبر شاشة فضائية إم بي س